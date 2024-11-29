Санкции, введенные в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину, существенно повлияли на торговлю со страной-агрессором. Поскольку Латвия граничит с Россией, водители грузовиков проводят несколько дней в огромных очередях на границе, ожидая пропуска в Россию. Ближайший город, где можно получить все необходимое для жизни, - Карсава, поэтому именно здесь собираются дальнобойщики, сообщает Bez Tabu.
Видео ⟩ В Карсаве наплыв дальнобойщиков, которые застряли на границе
"Здесь нет нормальных условий. Мы стоим тут, а машины мчатся со скоростью 100 км/ч," - рассказывает один из дальнобойщиков, опрошенных передачей.
Скопление грузовиков вызывает печальные побочные эффекты - не только затруднение движения, но и сильно засоренные обочины.
Беспорядок ощущается и в Карсаве.
"Они спят прямо здесь, магазин рядом. (..) Ужасно. Я не знаю, что еще можно сделать с этими фурами. Латгале превращена в свалку," - делится возмущением местный житель.
Но владельцы магазинов и кафе, конечно, довольны новым потоком клиентов.
Пока местные власти пытаются найти решение проблемы, государство не проявляет большого интереса к тому, чтобы прийти на помощь, сообщает программа.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
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