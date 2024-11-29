Видео В Карсаве наплыв дальнобойщиков, которые застряли на границе

"Здесь нет нормальных условий. Мы стоим тут, а машины мчатся со скоростью 100 км/ч," - рассказывает один из дальнобойщиков, опрошенных передачей.

Скопление грузовиков вызывает печальные побочные эффекты - не только затруднение движения, но и сильно засоренные обочины.

Беспорядок ощущается и в Карсаве.

"Они спят прямо здесь, магазин рядом. (..) Ужасно. Я не знаю, что еще можно сделать с этими фурами. Латгале превращена в свалку," - делится возмущением местный житель.

Но владельцы магазинов и кафе, конечно, довольны новым потоком клиентов.

Пока местные власти пытаются найти решение проблемы, государство не проявляет большого интереса к тому, чтобы прийти на помощь, сообщает программа.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

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