Вашингтон призывает Киев рассмотреть возможность призыва мужчин с 18 лет, а не с нынешних 25 лет, чтобы предотвратить нехватку солдат на фронте.

"Наша позиция максимально прозрачна - мы не будем снижать призывной возраст", - заявил чиновник агентству AFP на условиях анонимности.

В этом году Зеленский уже снизил минимальный возраст, при котором мужчины могут быть призваны в армию, с 27 до 25 лет, но он сопротивляется призывам сделать его еще меньше.

В свою очередь, Киев призывает Запад предоставить ему больше и более качественное оружие для защиты от российского вторжения.

"Армия должна быть технологичной и иметь достаточное количество вооружения. Мы не будем компенсировать, например, недостаток оружия или его дальности молодостью солдат", - заявил агентству украинский чиновник.

"Это не Первая мировая война, а современная технологическая война", - добавил чиновник.

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