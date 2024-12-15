Латвия в начале этого года инициировала создание коалиции дронов и отправила в Украину более 2800 беспилотников на сумму около 5,8 миллиона евро. Однако часть отправленных дронов для использования на фронте пришлось адаптировать, сообщает передача De Facto Латвийского телевидения. Теперь украинская сторона поменяла технические требования к дронам, чего ждет и от своих партнеров.
Часть отправленных в Украину дронов пришлось адаптировать к нуждам фронта
На линии фронта в Украине, которую Латвийское телевидение посетило в августе, используется около десяти беспилотников в день, то есть около трехсот в месяц. Латвия этим летом отправила в Украину как закупленные на пожертвования дроны, так и приобретенные в рамках коалиции дронов Минобороны. В госбюджете на эти цели в этом году выделено 20 миллионов евро, в будущем - столько же.
"Каждый дрон конфигурируется отдельно. Ваши дроны хорошие. Однако есть нюанс - они тяжеловаты, поэтому мы не можем залететь так далеко, как хотелось бы. Но, работая на самых первых линиях фронта, они очень хороши, полностью делают свою работу. Комплектация - на очень хорошем уровне", - прокомментировал в августе пилот FPV-дронов "Хима", который использует произведенные в Латвии беспилотники.
Первые переговоры между Министерством обороны и предпринимателями о поставках беспилотников в Украину состоялись в последние дни января. Процедура закупки была объявлена в мае. Примерно из сорока компаний, проявивших интерес, семь получили контракты. Министерство не разглашает их названия. Первой закупкой стали так называемые беспилотники с видом от первого лица (FPV), которые являются эффективными, но сравнительно более простыми и дешевыми.
До осени Латвия отправила в Украину около трех тысяч дронов на неполные шесть миллионов евро. Однако вместе с тем появилась информация о том, что часть из них оказались неподходящими для фронта. "Мы очень четко установили необходимые требования, которые были выдвинуты и с украинской стороны. Одним из критериев было прохождение тестов. Тестировали в Латвии, и после этого тестирование прошло в Украине. И, скажем так, часть эти тесты не прошла. Я не исключаю, что в практическом применении иногда может потребоваться корректировка, этап адаптации", - отмечает министр обороны Андрис Спрудс.
Он не дал прямого ответа, сколько дронов пришлось адаптировать. Вместо этого министр отметил, что Украина приняла поставленные Латвией дроны и использует их, однако не уточнил, все ли они используются на фронте. По информации Минобороны, оно получило отдельные просьбы подразделений ВСУ отправить дополнительные дроны. В таких случаях об этих просьбах информируется Минобороны Украины.
"Самая большая боль заключается в том, что украинцам эти беспилотники были нужны вчера. Все равно какие, но вчера. Это тот случай, когда нужно понимать, что беспилотник, который может поступить к ним через неделю, в какой-то области уже может отставать от того, что нужно на поле боя. Но это опять же можно предотвратить на месте, при условии, что, как я уже говорил, производитель способен мгновенно реагировать на любые изменения", - говорит эксперт по военным дронам Марис Бружа. Он много работал с военными беспилотниками в Украине, в том числе обучал их пилотированию.
Бружа признает, что сейчас Украина является полигоном для испытаний новых технологий и использование устройств там - своего рода знак качества. Время, затрачиваемое на совершение покупок, важно, но не имеет решающего значения для меняющихся потребностей войны.
"Одному подразделению нужны дроны одного типа, другому подразделению - другого. Кому-то может подойти рама из металла, другим - дроны с рамой из фанеры. Все зависит от задач каждого подразделения. Одно из подразделений, с которым у нас довольно хорошее сотрудничество - это Drone Force - Europe, там очень хорошо сказал один, если не ошибаюсь, начальник. Он сказал, что если подразделение хочет добиться чего-то на поле боя с помощью беспилотников, оно должно жениться на производителе дронов. И здесь производитель дронов должен быть очень отзывчивым. Потому что сейчас на поле боя все меняется безумно быстро, если что-то меняется", - рассказывает Бружа.
До апреля Министерство обороны организовало три семинара для предпринимателей, на которых рассказывалось о законодательных требованиях, технических спецификациях и процедурах испытаний. Теперь ситуация изменилась, и в этом месяце тесты начали проводиться не только в Латвии, но и в Украине.
Но в ходе второй закупки, начатой 4 ноября, на которую было выделено семь миллионов евро, закупали дроны другого типа на основании поданных Украиной запросов. Поэтому развитие бизнеса, полагаясь на сказанное на весеннем семинаре, было бы проблематичным.
В августе производители создали Ассоциацию военных технологий, беспилотников и робототехники, одной из целей которой является развитие сотрудничества с госучреждениями. Руководить обществом доверили политику и бывшему министру обороны Артису Пабриксу. "Здесь планирование должно быть не просто на несколько месяцев вперед, а так, чтобы предприниматель понимал, что его ждет через год, два или даже три. Потому что одно дело - иметь объемы, иметь заказы, потому что иначе он не сможет просто инвестировать, заказывать запчасти или нанимать людей, а другое дело - иметь общее представление, какая продукция нужна", - сказал Пабрикс.
Теперь Украина просит не PFV-дроны, а беспилотники куда более высоких технологий, которые могут подходить, например, для разведки и противовоздушной обороны. В начатой в ноябре процедуре закупок речь может идти о трех-четырех поставщиках, говорит министр Спрудс, и о количестве до двух тысяч дронов.
При создании коалиции дронов одним из обещаний было через эту инициативу развивать производство дронов в Латвии. Представители индустрии из негосударственных организаций, хотя в целом хорошо оценили инициативу, в качестве одной из сложностей называют контакт с Министерством обороны, особенно на начальном этапе. "Предприниматели идут напрямую искать разные каналы, пути, способы, как можно попасть к этим дверям внутри и понять, что делать, потому что на электронную почту просто не отвечают. Откуда я это знаю? Потому что как украинские предприниматели, так и из многих других стран, и из Латвии приходили ко мне, звонили и спрашивали: что делать - мы шлем министерству письмо, никто не отвечает, значит, вы нас не хотите? И довольно многие повернулись спиной", - говорит член правления общества Drone Force - Europe Виестурс Силениекс.
Origin Robotics - одна из компаний, начавших работу над инновационными беспилотными технологиями военного назначения вскоре после полномасштабного вторжения России в Украину.
Производство дронов не подчинено закупкам коалиции, а основано на потенциальном спросе в целом. Они не участвовали в латвийской закупке беспилотников для Украины. Кроме того, компания только что получила финансирование от Европейского оборонного фонда на разработку новых технологий. Но латвийская инициатива по дронам придает ей дополнительную известность. "Коалиция дронов, я думаю, в Латвии точно уже сыграла роль. Мы, общаясь со своими партнерами, видим, что они знают об этой инициативе, им очень интересно присутствовать здесь в каких-то процессах. Что касается конкретно нас как предприятия, то и мы, конечно, от этого в прибыли. Наши системы протестированы, наши системы прошли испытания, их эффективность была доказана в рамках инициатив коалиции дронов, что является большим преимуществом", - говорит глава Origin Robotics Агрис Кипурс.
Передаче De Facto известно, что это предприятие стартовало в последней закупке дронов, которую организовала Великобритания. Она администрирует фонд в размере около 80 миллионов евро, взносы в который сделали восемь стран коалиции, в том числе пять миллионов - Латвия. По словам Спрудса, в прошлом конкурсе, который уже завершился, из нескольких сотен компаний среди пяти победителей, которые будут поставлять дроны Латвии, две из Латвии.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!