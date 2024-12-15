Часть отправленных в Украину дронов пришлось адаптировать к нуждам фронта

В августе производители создали Ассоциацию военных технологий, беспилотников и робототехники, одной из целей которой является развитие сотрудничества с госучреждениями. Руководить обществом доверили политику и бывшему министру обороны Артису Пабриксу. "Здесь планирование должно быть не просто на несколько месяцев вперед, а так, чтобы предприниматель понимал, что его ждет через год, два или даже три. Потому что одно дело - иметь объемы, иметь заказы, потому что иначе он не сможет просто инвестировать, заказывать запчасти или нанимать людей, а другое дело - иметь общее представление, какая продукция нужна", - сказал Пабрикс.

Теперь Украина просит не PFV-дроны, а беспилотники куда более высоких технологий, которые могут подходить, например, для разведки и противовоздушной обороны. В начатой в ноябре процедуре закупок речь может идти о трех-четырех поставщиках, говорит министр Спрудс, и о количестве до двух тысяч дронов.