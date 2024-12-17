До конца года LDz откроет 31 модернизированный перрон

Он отметил, что сейчас пассажирам доступно 26 модернизированных перронов, а все 48 модернизированных перронов предприятие планирует ввести в эксплуатацию до конца 2025 года.

По словам Гринбергса, за последние полгода был достигнут прогресс как на железнодорожной линии Рига-Скулте, где в воскресенье, 15 декабря, была открыта железнодорожная станция Даудери, так и на линии Рига-Елгава, где временно введены в эксплуатацию все предусмотренные проектом перроны. Ситуацию на линии Рига-Крустпилс глава LDz охарактеризовал как наиболее сложную.

Министр сообщения Каспар Бришкенс в этой связи отметил, что за последние полгода проект "сдвинулся".

"Конечно, было много объективных причин, по которым проект застопорился, например, рост расходов. Понятно, что эта задержка привела к фрустрации среди населения, однако до конца года в эксплуатацию или временную эксплуатацию будут введены примерно 30 станций. А весь проект должен быть завершен до конца следующего года", - сказал министр.