Розенвалдс: Ситуация с Банком Латвии демонстрирует слабость "Нового Единства"

Розенвалдс назвал произошедшее "позорным случаем", подчеркнув, что это серьезный удар по репутации "Нового Единства" и премьер-министра Эвики Силини. По его словам, ситуация наглядно демонстрирует неспособность партии, задающей тон в правительстве, организовать и провести столь важный процесс.

"Сейчас мы находимся в положении, когда предпринимаются экстренные меры, но результат уже негативный. Как ни крути, Латвия на месяц или два останется без права голоса в Совете Европейского центрального банка," - отметил политолог.

Розенвалдс считает, что произошедшее свидетельствует не о хрупкости коалиции в целом, а о слабости ее ведущей силы. Такая ситуация, по его мнению, снижает престиж "Нового Единства" и укрепляет позиции оппозиции.

"Это, безусловно, не добавляет авторитета ["Новому Единству"], но усиливает оппозицию, что вряд ли радует действующую коалицию," - заявил эксперт.

Особенно проблематичным, по словам Розенвалдса, выглядит то, что ключевые кандидаты узнали об отзыве своих кандидатур всего за день до голосования. Политолог назвал это "крайне неудачным шагом", который только ухудшает ситуацию.

Розенвалдс также обратил внимание на действия "Союза зеленых и крестьян" (СЗК), который пытался заручиться поддержкой оппозиции для своего кандидата. Однако он отметил, что общее решение коалиции отозвать кандидатов, несмотря на критику, демонстрирует способность объединиться и избежать разрушительных последствий.

"Если бы каждая партия продвигала своего кандидата, это стало бы катастрофой для коалиции," - добавил политолог.

Главную слабость коалиции Розенвалдс видит в отсутствии стратегического видения. Он считает, что правительству и премьер-министру не хватает проактивного подхода и умения действовать в соответствии с четким планом.

Напомним, в четверг в Сейме должны были состояться выборы президента Банка Латвии. Однако голосование не состоялось, поскольку коалиционные партии "Новое Единство" и СЗК договорились отказаться от обоих своих кандидатов.

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