Видео На дороге, которой пользовались много лет, внезапно возвели забор

В Рижской думе признают, что ситуация и связанные с ней вопросы довольно сложны и запутанны, поэтому проводится тщательная проверка.

Тем временем в Государственной земельной службе (VZD) подтверждают, что еще в начале 2000-х годов этот участок действительно считался общественным проездом, но сейчас ситуация изменилась.

"30 июня 2023 года геодезист подготовил новый план обременения, на котором общественный проезд больше не указан. Ранее зарегистрированные обременениям были удалены. Для установления сервитута дороги должны быть выполнены определенные условия, в частности, соседние участки должны иметь альтернативный доступ со стороны улицы Ирлавас", - рассказали в Государственной земельной службе.

Представитель огороженной территории дал анонимный комментарий передаче Bez Tabu, пояснив, что жильцам дома надоело движение транспорта, включая мусоровозы, которые проезжали буквально в нескольких сантиметрах от окон их квартир. Перед установкой забора жители удостоверились в законности своих действий.

Как позже признали в муниципалитете, "забор был построен с существенными нарушениями, от собственника земли потребовали дать письменные объяснения и устранить нарушения, так как при этом не были соблюдены требования Гражданского закона по согласованию его с третьими лицами".

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

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