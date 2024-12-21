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Флирт в интернете закончился потерей крупной суммы денег: житель Эстонии стал жертвой мошенников

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Пустой кошелек.
Пустой кошелек. Фото: Thomas Trutschel/photothek.net, via www.imago-images.de

Житель Нарвы, который надеялся пойти на выставку с новой знакомой, стал жертвой мошенников, пишет Rus.Postimees со ссылкой на "Северное побережье".

В полицию обратился 21-летний мужчина, проживающий в Нарве, который познакомился с девушкой в Telegram.

Молодые люди собирались вместе пойти на выставку, для чего девушка отправила пострадавшему интернет-ссылку, необходимую для покупки билетов. Он купил билеты, но по указанному адресу их не доставили.

Мошенница посоветовала нарвитянину связаться с продавцом билетов и предпринять необходимые шаги, чтобы вернуть деньги.

К сожалению, возврат денег не состоялся, и со счета пострадавшего было списано в общей сложности 405 евро.

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