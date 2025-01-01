Ср, 1.01.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Andrejs Zacarinnijs
Cообщи

Пожар разгорелся в семиэтажном жилом доме в Риге

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Пожарный. Иллюстративное фото
Пожарный. Иллюстративное фото Фото: Zane Bitere/LETA

В ночь на 1 января на улице Ерузалемес в Риге вспыхнул пожар в семиэтажном жилом доме. Огонь охватил крышу здания и верхние этажи, сообщили представители Государственной пожарной и спасательной службы (VUGD).

Пламя распространилось на площади 20 квадратных метров на крыше и на 80 квадратных метров в верхних этажах здания.

С шестого этажа самостоятельно эвакуировался один человек. В службе подтвердили агентству LETA, что в результате пожара обошлось без пострадавших и погибших.

Вызов на место происшествия спасатели получили в 4:35 утра. К 6:38 пожар повышенной опасности был локализован, однако работы на месте продолжаются.

За прошедшие сутки VUGD получила в общей сложности 95 вызовов, из них 51 касался тушения пожаров, 23 - спасательных операций, а еще 21 вызов оказался ложным.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх