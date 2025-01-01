Пожар разгорелся в семиэтажном жилом доме в Риге

Пламя распространилось на площади 20 квадратных метров на крыше и на 80 квадратных метров в верхних этажах здания.

С шестого этажа самостоятельно эвакуировался один человек. В службе подтвердили агентству LETA, что в результате пожара обошлось без пострадавших и погибших.

Вызов на место происшествия спасатели получили в 4:35 утра. К 6:38 пожар повышенной опасности был локализован, однако работы на месте продолжаются.

За прошедшие сутки VUGD получила в общей сложности 95 вызовов, из них 51 касался тушения пожаров, 23 - спасательных операций, а еще 21 вызов оказался ложным.

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