В Лиепае разозленный на работодателя мужчина на тракторе протаранил здание и BMW

Незадолго до Рождества, 23 декабря в 8 часов утра Госполиция получила информацию, что в Лиепае, на улице Эзермалас, на территории предприятия мужчина после освобождения от исполнения рабочих обязанностей сел за руль находящегося на территории предприятия трактора, начал целенаправленное движение в направлении административного здания с целью повредить его, что и было сделано. Он повредил навес и фасад здания.

Этими действиями мужчина поставил под угрозу здоровье и жизнь находящихся у здания людей, отметили в полиции. Двигаясь задним ходом, он наехал на припаркованный у административного здания автомобиль BMW, повредив его.

К счастью, в результате дорожно-транспортного происшествия люди не пострадали.

Сотрудники Государственной полиции начали против мужчины уголовный процесс за умышленное повреждение чужого имущества, совершенное опасным способом, в частности, мужчина ехал в сторону здания, где находились люди, тем самым создавая угрозу их здоровью и жизни. Также был начат административный процесс за наезд на припаркованный автомобиль.

Мужчина был задержан и на следующий день, 24 декабря, сотрудники Госполиции отправились в суд с просьбой применить к мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу. Их просьба была удовлетворена. Расследование по начатому уголовному процессу продолжается.

За такое преступление грозит лишение свободы на срок до десяти лет, с пробационным надзором на срок до трех лет или без него.

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