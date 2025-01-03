Схватил за уши и бил в живот: в Талсинском крае мужчина жестоко обращался с собакой

28 декабря 2024 года Государственная полиция получила информацию, что в Дундагской волости Талсинского края мужчина жестоко обращается со своей собакой. Стражи порядка прибыли по указанному адресу, где встретили мужчину, который находился в состоянии заметного алкогольного опьянения и был агрессивно настроен.

На вопрос, где его собака, мужчина ответил, что она получила по мозгам. Стражи порядка нашли собаку в одной из комнат дома, животное от страха сжалось и дрожало. Собака выглядела неухоженной и худой, и звонивший также сообщил, что за ней не ухаживают и не кормят как следует. Согласно предварительной информации, хозяин схватил собаку за уши и тряс, после чего кулаком ударил в живот.

Чтобы проверить состояние здоровья и наличие травм, собаку доставили к ветеринару, где было установлено, что она не была покалечена или подвергнута пыткам. Госполиция в связи с произошедшим начала административный процесс за жестокое обращение с животным. Собаку доставили в приют для животных.

Кроме того, против мужчины был начат административный процесс в связи с невыполнением законных требований должностных лиц, так как он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно и вызывающе, отказывался выполнять требование должностных лиц Госполиции прекратить вести себя агрессивно, ругался, угрожал находящимся на месте происшествия лицам, а также не давал полицейским осмотреть пострадавшую собаку.

Госполиция расследует обстоятельства инцидента, а материалы о жестоком обращении с животными будут направлены в Продовольственно-ветеринарную службу для принятия решения.

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