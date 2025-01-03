Объявлены муниципальные выборы 2025 года

Это решение было принято на основании статьи 1(1) и статьи 4 Закона о выборах в думы самоуправлений. Дума самоуправления избирается на равных, прямых, тайных и пропорциональных выборах сроком на четыре года. Очередные выборы в думу самоуправления проводятся в первую субботу июня.

На этих муниципальных выборах будет введен совершенно новый дизайн избирательного бюллетеня. Изменится внешний вид бюллетеней, а также условия их заполнения: больше не будет вычеркиваний.

Раньше было принято отмечать знаком "+" кандидатов, которым избиратель отдавал особое предпочтение, и вычеркивать тех, кто ему не понравился. Согласно новой модели рядом с фамилией каждого кандидата будут находиться два поля разного цвета, и избиратель сможет отметить одно из них - зеленое, если он особенно поддерживает кандидата, или красное, если считает конкретного кандидата неприемлемым.

Инструкции по заполнению новых бюллетеней будут доступны на каждом избирательном участке. Это изменение в дизайне бюллетеня необходимо для обеспечения автоматического подсчета голосов на будущих выборах, а также на референдумах. Бюллетени того же типа будут на парламентских выборах в 2026 году и на выборах в Европейский парламент в 2029 году.

Самоуправления также получат возможность организовать мобильные избирательные участки, чтобы максимально приблизиться к избирателям, а также организовать разделение избирательных участков, то есть один участок будет работать по двум разным адресам.

Период подачи списков кандидатов на предстоящие местные выборы продлится с 19 марта по 8 апреля.

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