Местные жители в шоке в связи с трагической аварией в Марупе 3 января, в которой погиб водитель легкового автомобиля, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3. "Раньше так ужасно не было", - отметили опрошенные жители, которые рассказали о событиях пятничного утра.
Видео ⟩ Подробности трагического столкновения легковушки и мусоровоза в Марупе
Как уже сообщалось, в 9 часов утра на Марупитес гатве столкнулись грузовик и легковой автомобиль Škoda. В результате ДТП погиб водитель легковушки. Государственная полиция в связи с произошедшим начала уголовный процесс и расследует обстоятельства произошедшего.
Как вечером в пятницу сообщает передача Degpunktā, водитель Škoda, на высокой скорости приближаясь к кольцевой развязке, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в мусоровоз. Водитель легкового автомобиля погиб на месте происшествия.
Местные жители утром в пятницу слышали аварию - удар был громким.
Они также рассказали журналистам, что аварии в месте встречи улиц - не редкость, однако до сих пор они не были столь трагичными.
Местные поделились и передачей и своей версией причины аварии - возможно, водителю внезапно стало плохо.
Подробнее смотрите в сюжете передачи:
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