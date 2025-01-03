Видео Подробности трагического столкновения легковушки и мусоровоза в Марупе

Как уже сообщалось, в 9 часов утра на Марупитес гатве столкнулись грузовик и легковой автомобиль Škoda. В результате ДТП погиб водитель легковушки. Государственная полиция в связи с произошедшим начала уголовный процесс и расследует обстоятельства произошедшего.

Как вечером в пятницу сообщает передача Degpunktā, водитель Škoda, на высокой скорости приближаясь к кольцевой развязке, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в мусоровоз. Водитель легкового автомобиля погиб на месте происшествия.

Местные жители утром в пятницу слышали аварию - удар был громким.

Они также рассказали журналистам, что аварии в месте встречи улиц - не редкость, однако до сих пор они не были столь трагичными.

Местные поделились и передачей и своей версией причины аварии - возможно, водителю внезапно стало плохо.

Подробнее смотрите в сюжете передачи:

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