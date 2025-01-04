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"Реанимируют трехлетнего ребенка, а в это время звонит кто-то, у кого болит палец": диспетчер 113 Антон Томкович

Перевод: rus.tvnet.lv
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Диспетчер 113 Антон Томкович
Диспетчер 113 Антон Томкович Фото: Lauris Galsons/TVNET GRUPA

Четыре раза принял роды и реанимировал двухмесячного младенца - Антон Томкович, диспетчер Центра оперативного управления Службы неотложной медицинской помощи (NMPD), отмечает свои особые достижения как отвечающего на звонки по номеру 113. Почти за три года он чаще всего слышал слово "приезжайте!", но люди не всегда могут сказать, где они находятся. Антон принимает около 180 звонков в сутки, и только четверть вызовов завершается поездкой в больницу.

Ранее Антон 10 лет работал фельдшером бригады Службы неотложной медицинской помощи. Рекорд однажды составил 27 вызовов за 24 часа. Обычно - в два раза меньше.

Я могу из диспетчерского центра подключиться к камере в патрульной машине. Помню, однажды в Видземе машина съехала в кювет, и я вижу по камере, как полтора часа реанимируют трехлетнего ребенка. А в это время мне звонит кто-то, у кого болит палец. Тогда сложно проявить самообладание.

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