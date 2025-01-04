"Реанимируют трехлетнего ребенка, а в это время звонит кто-то, у кого болит палец": диспетчер 113 Антон Томкович

Четыре раза принял роды и реанимировал двухмесячного младенца - Антон Томкович, диспетчер Центра оперативного управления Службы неотложной медицинской помощи (NMPD), отмечает свои особые достижения как отвечающего на звонки по номеру 113. Почти за три года он чаще всего слышал слово "приезжайте!", но люди не всегда могут сказать, где они находятся. Антон принимает около 180 звонков в сутки, и только четверть вызовов завершается поездкой в больницу.