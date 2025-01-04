Словакия: газовый спор с Украиной - отвлекающий маневр

Политическое будущее Фицо - под вопросом

В то же время Словакии, вероятно, придется повысить цены на энергоносители, поскольку ей придется импортировать газ из западных стран и уже самой платить за транзит. Однако, хотя в Братиславе давно знали, что Украина прекратит транзит газа с 1 января 2025 года, правительство не нашло времени для поиска долгосрочных альтернатив российскому газу, как это сделала соседняя Чехия. На фоне широко распространенных пророссийских симпатий среди словацкого населения Роберт Фицо теперь обвиняет Украину и антироссийскую санкционную политику ЕС в экономических проблемах Словакии - по аналогии со своим политическим союзником и коллегой Виктором Орбаном.

Наконец, есть и еще одна причина использовать "украинский вопрос" в качестве отвлекающего маневра: коалиция Фицо, и без того не слишком однородная, уже несколько месяцев находится в кризисе, который становится все более острым. В октябре 2024 года парламентскую фракцию самого маленького партнера по коалиции, Словацкой национальной партии (СНП), покинула группа пророссийских и националистических политиков. С тех пор коалиция имеет в парламенте большинство всего в один голос. С другой стороны, во второй по величине партии в коалиции после Smer-SD Фицо, номинально социал-демократической партии Hlas, есть депутаты, которые считают правопопулистский и пророссийский курс Фицо слишком радикальным - и косвенно угрожают выйти из коалиции. В итоге, в политических кругах страны уже обсуждается возможность досрочных выборов.

Между тем пока неясно, чем закончится газовый спор с Украиной и выполнит ли словацкий премьер свои угрозы в адрес соседней страны. Одно можно сказать точно: энергетический кризис, вопреки уверениям правительства в Братиславе, Словакии не грозит. Более вероятно, что поставки газа вскоре могут стать вопросом политического будущего Роберта Фицо.

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