В Латвии увеличен пенсионный возраст

Для сравнения, в 2024 году право на государственную пенсию предоставлялось с 64 лет и 9 месяцев, при условии, что страховой стаж был не менее 15 лет.

Лица, имеющие страховой стаж не менее 30 лет, сохраняют право на досрочный выход на пенсию за два года до достижения общего пенсионного возраста. Таким образом, в 2025 году досрочно выйти на пенсию могут лица, достигшие 63 лет.

Процесс постепенного увеличения пенсионного возраста в Латвии начался еще в 2014 году. С тех пор пенсионный возраст ежегодно повышался на три месяца, пока в 2025 году он не достиг 65 лет.

На этом завершился процесс поэтапного увеличения пенсионного возраста, начатый в 2014 году.

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