Объявлено оранжевое предупреждение о сильном ветре

Ночью в Латвии будут идти продолжительные дожди. Утром дождь сменится снегом и мокрым снегом. Дороги на отдельных участках станут скользкими.

Будет дуть порывистый юго-западный, западный ветер, который во второй половине ночи постепенно сменится северо-западным.

Самый сильный ветер ожидается вблизи морского побережья, где его порывы будут достигать скорости 25 метров в секунду. Синоптики объявили оранжевое предупреждение о сильном ветре.

В Риге погода тоже будет дождливой и пасмурной, к утру дождь может смениться снегом. Будет дуть юго-западный, западный ветер от умеренного до умеренно-сильного, в середине ночи - с порывами скоростью до 20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит от 0 до +5 градусов.

Завтра днем будет пасмурно, временами ожидаются осадки - в основном, снег и мокрый снег. Местами, где снегопад будет сильным, образуется снежный покров толщиной от пяти до девяти сантиметров.

Дороги на отдельных участках станут скользкими, во время снегопада будет ухудшена видимость.

Ожидается порывистый северо-западный, западный ветер с порывами до 15...19 метров в секунду. Утром на морском побережье порывы ветра будут достигать скорости 20 метров в секунду.

Днем максимальная температура воздуха на большей части страны составит 0...+5 градусов. Но в течение дня с приходом в страну более холодных воздушных масс она постепенно начнет понижаться.

В Риге день будет пасмурным, временами ожидается снегопад, образуется слой снега толщиной в несколько сантиметров. Ветер - северо-западный, западный от слабого до умеренного.

Самая высокая температура воздуха будет утром, когда столбики термометров поднимутся до +1...+2 градусов, а днем станет прохладнее.

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