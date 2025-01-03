Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен отменила все планы поездок на ближайшие две недели, поскольку заболела тяжелой пневмонией, сообщает агентство DPA.
Урсула фон дер Ляйен заболела тяжелой формой пневмонии
"Президент отменила зарубежные визиты, запланированные на первые две недели января", - подтвердил пресс-секретарь Еврокомиссии.
Отменена и поездка в Гданьск, который Ляйен собиралась посетить, когда Польша начнет исполнять обязанности президентствующей страны ЕС.
Этот визит перенесен на более поздний срок, указал пресс-секретарь.
Официальная работа Лейен ведется из Ганновера в Германии, добавил он.
"Если все пройдет хорошо, президент полностью выздоровеет к середине месяца", - выступил пресс-секретарь с прогнозом.
Когда это произойдет, Ляйен вернется в Брюссель и будет работать из своего офиса в здании Еврокомиссии.
Ляйен руководит Еврокомиссией с 1 декабря 2019 года.
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