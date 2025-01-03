Урсула фон дер Ляйен заболела тяжелой формой пневмонии

"Президент отменила зарубежные визиты, запланированные на первые две недели января", - подтвердил пресс-секретарь Еврокомиссии.

Отменена и поездка в Гданьск, который Ляйен собиралась посетить, когда Польша начнет исполнять обязанности президентствующей страны ЕС.

Этот визит перенесен на более поздний срок, указал пресс-секретарь.

Официальная работа Лейен ведется из Ганновера в Германии, добавил он.

"Если все пройдет хорошо, президент полностью выздоровеет к середине месяца", - выступил пресс-секретарь с прогнозом.

Когда это произойдет, Ляйен вернется в Брюссель и будет работать из своего офиса в здании Еврокомиссии.

Ляйен руководит Еврокомиссией с 1 декабря 2019 года.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!