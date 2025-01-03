Главная новость дня сегодняшнего - на Латвию надвигается серьезный снегопад. Кроме того, стало известно, что в январе на ночь закроют Вантовый мост, названа и дата возобновления железнодорожного сообщения Таллинн - Тарту - Рига - Вильнюс. В свою очередь TVNET+ разобрался в том, какие конкретно пакеты исчезли из супермаркетов с 1 января. Об этом и не только читайте в ежедневной подборке RUS TVNET - коротко о главном за пятницу, 3 января.
Главное за 3 января ⟩ Снежная буря, закрытие Вантового моста и какие пакеты исчезли из магазинов
Новости Латвии:
С 1 января 2025 года вступили в силу поправки к закону "Об упаковке", призванные сократить использование пластиковых пакетов в торговых точках. Рассказываем, что изменится. Правда ли, что бесплатные мешочки исчезнут вообще?
АS Sadales tīkls объявило повышенную оперативную готовность для устранения возможных повреждений из-за ожидаемой снежной бури, сообщили в компании агентству LETA.
Во время съемок корейского художественного фильма Humint в Риге снова будет введено несколько ограничений движения, в том числе на одну ночь будет закрыт Вантовый мост, сообщили в Рижской думе.
Председатель правления национальной авиакомпании Латвии airBaltic Мартин Гаусс утратил доверие Союза зеленых и крестьян (СЗК) и не может продолжать руководить компанией, заявил агентству LETA председатель правления СЗК Арманд Краузе.
В установленный законом срок - до конца прошлого года - свою контактную информацию в Строительной информационной системе (BIS) указали лишь 10% владельцев квартир, хотя такая обязанность распространяется на всех. Многие жители публично выразили недовольство, заявив, что ничего не знали об этих требованиях, и государственные учреждения не отрицают, что на этот раз индивидуальное информирование жителей не проводилось, сообщает TV3 Ziņas.
За рубежом:
Современные попытки диверсий в Европе - часть системы скоординированных действий России по дестабилизации инфраструктуры ЕС, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас после очередного повреждения подводной инфраструктуры. Rus.Postimees обсудил и уже случившееся, и то, что еще только может произойти, с руководителем издания The Insider, которое известно своими расследованиями о деятельности спецслужб Кремля, пишет Rus.Postimees.
Пассажирское железнодорожное сообщение Таллинн - Тарту - Рига - Вильнюс возобновится уже в ближайший понедельник, 6 января, пишет BNS со ссылкой на региональное издание Vooremaa.
В больнице литовского города Плунге в Новый год произошло убийство. Один из пациентов смертельно ранил другого пациента, пишет портал tv3.lv со ссылкой на tv3.lt.
Заканчивается третий год войны. Число убитых и раненых, по приблизительным оценкам, перевалило за миллион. Украина, похоже, проигрывает. В Вашингтоне в Белый дом готовится въехать непредсказуемый Дональд Трамп. Поворотный момент, похоже, близок. Но будет ли война действительно остановлена в наступившем 2025 году — и если да, то как будет разыгран этот эндшпиль?
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал прекращение транзита российского газа через Украину "саботажем" со стороны Владимира Зеленского и пригрозил уменьшить помощь украинским беженцам.
Интересное чтиво:
В новом году звезды продолжат свои игры и дни на планете Земля не будут спокойными. Мы живем в эпоху перемен, и нам нужно осознать, что мы не можем контролировать глобальные процессы. А вот свою жизнь - вполне.
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Шоумен Максим Галкин разместил в Instagram видео, на котором запечатлен вместе со своей 11-летней дочерью Лизой, пишет Limon.ee.
Никто еще не научился определять точную дату смерти, однако британский интернет-ресурс The DeathList пытается ее предугадать. Вот что они предсказали в прошлом году по поводу ухода из жизни знаменитостей и как выглядит печальный возможный список 2025 года.
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