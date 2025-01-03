Главное за 3 января Снежная буря, закрытие Вантового моста и какие пакеты исчезли из магазинов

За рубежом:

Современные попытки диверсий в Европе - часть системы скоординированных действий России по дестабилизации инфраструктуры ЕС, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас после очередного повреждения подводной инфраструктуры. Rus.Postimees обсудил и уже случившееся, и то, что еще только может произойти, с руководителем издания The Insider, которое известно своими расследованиями о деятельности спецслужб Кремля, пишет Rus.Postimees.

Пассажирское железнодорожное сообщение Таллинн - Тарту - Рига - Вильнюс возобновится уже в ближайший понедельник, 6 января, пишет BNS со ссылкой на региональное издание Vooremaa.

В больнице литовского города Плунге в Новый год произошло убийство. Один из пациентов смертельно ранил другого пациента, пишет портал tv3.lv со ссылкой на tv3.lt.

Заканчивается третий год войны. Число убитых и раненых, по приблизительным оценкам, перевалило за миллион. Украина, похоже, проигрывает. В Вашингтоне в Белый дом готовится въехать непредсказуемый Дональд Трамп. Поворотный момент, похоже, близок. Но будет ли война действительно остановлена в наступившем 2025 году — и если да, то как будет разыгран этот эндшпиль?

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал прекращение транзита российского газа через Украину "саботажем" со стороны Владимира Зеленского и пригрозил уменьшить помощь украинским беженцам.

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