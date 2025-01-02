ФОТО В квартале ВЭФ появился четырехметровый олень с мусором в животе

"Ровно год назад, в декабре, на променад ВЭФ забрела лань, которую вместе с жителями квартала ВЭФ успешно вернули в лес. Встреча с ланью побудила нас больше задуматься о близости природы и в зоне промышленного завода, поэтому в 2024 году квартал осуществил инвестиции в повышение энергоэффективности, внедрил ряд улучшений для обеспечения залоговой системы на мероприятиях и совместно с VEF Rezidentu AS CleanR Grupa открыл социальную инсталляцию "Когда природа встречается со светом", - пишут представители квартала ВЭФ.

Центральный объект арт-инсталляции - олень высотой 4,5 метра. Главный акцент сделан на бутафорских отходах, размещенных за стеклом в области живота оленя. Этой инсталляцией художники хотят привлечь внимание общественности к проблеме мусора, который люди оставляют в лесах. Выброшенный на землю мусор становится пищей для животных, что часто приводит к их гибели.

Арт-инсталляция будет доступна для просмотра до 29 февраля 2025 года с 16:00 до 21:00.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!