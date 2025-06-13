Пакруойская усадьба объявляет тему летнего фестиваля - такого в Литве еще не было!

Уже седьмой год подряд усадьба приглашает всех отправиться в уникальное путешествие, где встречаются красота природы, искусство и культура. 15 гектаров цветущих садов, впечатляющие цветочные композиции и гигантские скульптуры превратятся в грандиозную сцену. Однако в этом году фестиваль будет особенным - впервые он будет посвящен киноискусству.

Пакруойская усадьба этим летом превратится в открытую киностудию

Прекрасно украшенная цветами усадьба станет настоящей киностудией: с открытой съемочной площадкой, звуковой студией, кастинг-агентством, гримерной и даже пятью съемочными павильонами.

Международная команда актеров вместе со зрителями будет воссоздавать и снимать сцены легендарных фильмов. Посетители получат уникальную возможность не только наблюдать за процессом, но и сами стать частью кино-магии - встать перед камерой, сыграть роль, поучаствовать в съёмке и почувствовать, что значит быть настоящей кинозвездой.