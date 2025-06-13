Пакруойская усадьба объявляет тему летнего фестиваля - такого в Литве еще не было!

21 июня Пакруойская усадьба откроет двери в волшебный мир - здесь начнется крупнейший летний фестиваль цветов в Северной Европе.
Уже седьмой год подряд усадьба приглашает всех отправиться в уникальное путешествие, где встречаются красота природы, искусство и культура. 15 гектаров цветущих садов, впечатляющие цветочные композиции и гигантские скульптуры превратятся в грандиозную сцену. Однако в этом году фестиваль будет особенным - впервые он будет посвящен киноискусству.
Пакруойская усадьба этим летом превратится в открытую киностудию
Прекрасно украшенная цветами усадьба станет настоящей киностудией: с открытой съемочной площадкой, звуковой студией, кастинг-агентством, гримерной и даже пятью съемочными павильонами.
Международная команда актеров вместе со зрителями будет воссоздавать и снимать сцены легендарных фильмов. Посетители получат уникальную возможность не только наблюдать за процессом, но и сами стать частью кино-магии - встать перед камерой, сыграть роль, поучаствовать в съёмке и почувствовать, что значит быть настоящей кинозвездой.
Художественную программу фестиваля режиссирует актер и режиссер Витаутас Контримас, а в творческую команду входят профессиональные литовские театральные и киноактеры, цирковые артисты, а также особенный гость - Camillo Clown, мастер клоунады из Италии, в этом году выступавший в шоу Cirque du Soleil.
Каждый вечер фестиваль будет завершаться кульминацией - церемонией вручения кинонаград "Серебряный гусь", где будут отмечены лучшие актеры дня. Также пройдут встречи с актерами, режиссёрами и другими представителями киноиндустрии, будет создана Аллея звезд литовского кино.
Кино, история и незабываемые встречи
Особое внимание в этом году будет уделено истории литовского кино. В сотрудничестве с Музеем театра, музыки и кино Литвы будет представлена крупнейшая на сегодня киноэкспозиция - от ретро кинокамер до легендарных костюмов. Посетители смогут увидеть редкие архивные кадры, прочувствовать дух прошлого и вблизи познакомиться с тонкостями киноискусства.
Во время фестиваля будет работать обновленный кинотеатр усадьбы, где будут показаны классические шедевры литовского кино. Особое внимание будет уделено легендарному фильму "Тадас Блинда", съёмки которого проходили именно в Пакруойской усадьбе.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!