ВИДЕО Рижская Восточная больница может потерять 90 миллионов евро на строительство инфекционной клиники

Новая инфекционная больница должна быть построена рядом с Гайльэзерским стационаром и вертолетной площадкой. В ней планировалось разместить единую инфраструктуру для инфекционного и туберкулезного отделений. Однако неудачный тендер ставит эти планы под угрозу.

Предполагается, что основной причиной провала конкурса стали нереалистично сжатые сроки строительства. Теперь руководство больницы должно до пятницы представить министерству здравоохранения план действий, чтобы избежать потери финансирования.

"Наша задача - выяснить, почему никто не подал заявки, и гарантировать, что это не повторится при проведении нового конкурса. Если мы не найдем способы сохранить эти средства, отрасль потеряет их навсегда", - заявил Борис Книгин.

Если проект будет реализован, новая больница станет одной из самых современных в стране. Все палаты будут одно- или двухместными, с отдельными санузлами, рассчитанными на пациентов с ограниченной подвижностью. Архитектура и технологии нового корпуса основываются на международном опыте и учитывают требования эргономики.

Проект здания разработан финской архитектурной компанией AW2 Architects Oy, специализирующейся на проектировании медицинских учреждений. Завершение строительства было запланировано на 2026 год, с началом работ в январе 2025 года.

Европейский Союз выделил на строительство почти 92,3 миллиона евро. Однако, из-за роста цен на стройматериалы и влияния войны в Украине, из проекта были исключены некоторые изначально запланированные работы, в том числе строительство амбулаторного центра.

Реализация этого проекта жизненно важна для латвийской медицины. Его успешное завершение позволит не только улучшить условия для пациентов, но и модернизировать подход к лечению инфекционных и легочных заболеваний. Однако, без участия строительных компаний, планы остаются под угрозой.

Видео: сюжет программы Panorāma