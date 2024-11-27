Рижская Восточная клиническая университетская больница (RAKUS) рискует лишиться 90 миллионов евро из фонда восстановления Европейского Союза, предназначенных для строительства нового корпуса инфекционной клиники. Как сообщает программа Panorāma Латвийского телевидения, тендер на выполнение работ завершился безрезультатно: ни одна строительная компания не подала заявку.
ВИДЕО ⟩ Рижская Восточная больница может потерять 90 миллионов евро на строительство инфекционной клиники
К участию в тендере были допущены четыре претендента, однако на втором этапе конкурса ни один из них не представил своих предложений. Руководитель проектного бюро RAKUS Эмиль Пулманис рассказал: "Компании изначально проявили интерес, но в итоге ни одна из них не подала технического решения".
Министерство здравоохранения (VM) потребовало от руководства больницы за три дня выработать альтернативные варианты. Как отметил заместитель госсекретаря по финансовым вопросам Борис Книгин, сроки реализации проекта строго ограничены условиями фонда ЕС: строительство должно быть завершено к середине 2026 года. Если эти сроки не будут соблюдены, Латвия рискует потерять финансирование.
Инфекционная клиника и Центр туберкулеза и легочных болезней в Риге, построенные 53 года назад, давно не соответствуют современным стандартам. В них не проводились масштабные ремонты, так как ожидалось, что учреждения будут перенесены в новое здание.
"В нашей больнице нет ни одной палаты с отдельным санузлом. Это говорит обо всем. И о вентиляции, и о состоянии стен и полов. Нам стыдно. Мы, может быть, уже привыкли, но перед пациентами неудобно", - рассказала главный врач центра туберкулеза Андра Цируле.
Новая инфекционная больница должна быть построена рядом с Гайльэзерским стационаром и вертолетной площадкой. В ней планировалось разместить единую инфраструктуру для инфекционного и туберкулезного отделений. Однако неудачный тендер ставит эти планы под угрозу.
Предполагается, что основной причиной провала конкурса стали нереалистично сжатые сроки строительства. Теперь руководство больницы должно до пятницы представить министерству здравоохранения план действий, чтобы избежать потери финансирования.
"Наша задача - выяснить, почему никто не подал заявки, и гарантировать, что это не повторится при проведении нового конкурса. Если мы не найдем способы сохранить эти средства, отрасль потеряет их навсегда", - заявил Борис Книгин.
Если проект будет реализован, новая больница станет одной из самых современных в стране. Все палаты будут одно- или двухместными, с отдельными санузлами, рассчитанными на пациентов с ограниченной подвижностью. Архитектура и технологии нового корпуса основываются на международном опыте и учитывают требования эргономики.
Проект здания разработан финской архитектурной компанией AW2 Architects Oy, специализирующейся на проектировании медицинских учреждений. Завершение строительства было запланировано на 2026 год, с началом работ в январе 2025 года.
Европейский Союз выделил на строительство почти 92,3 миллиона евро. Однако, из-за роста цен на стройматериалы и влияния войны в Украине, из проекта были исключены некоторые изначально запланированные работы, в том числе строительство амбулаторного центра.
Реализация этого проекта жизненно важна для латвийской медицины. Его успешное завершение позволит не только улучшить условия для пациентов, но и модернизировать подход к лечению инфекционных и легочных заболеваний. Однако, без участия строительных компаний, планы остаются под угрозой.
Видео: сюжет программы Panorāma