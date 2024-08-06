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Видео Хирурги RAKUS в ходе сложной операции вырезали 21-килограммовую опухоль (1)

rus.tvnet.lv
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Кадр из видео
Кадр из видео Фото: RAKUS Foto/LTV Ziņu dienesta sižets/Ekrānuzņēmums no "Youtube"

Хирурги Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS) в ходе сложной операции удалили, возможно, самую тяжелую в истории латвийской медицины опухоль, которая весила 21 килограмм, сообщает Служба новостей LTV.

Опухоль правой почки в животе пациента начала расти так стремительно, что его состояние здоровья быстро стало критическим.

Опухоль резко увеличилась, сжимая органы, а сам 66-летний мужчина похудел, так как опухоль затрудняла прием пищи.

На удаление опухоли хирургам потребовалось пять часов.

"Это очень большой вызов, потому что операция была сложной", -рассказывает Армандс Сивиньш, руководитель клиники онкохирургии Латвийского онкологического центра.

"Все анатомические структуры - кровеносные сосуды, органы - смещены. Ты идешь как по минному полю, может начаться кровотечение…"

Сначала медики думали, что опухоль находится рядом с почкой, но в итоге оказалось, что ее нужно удалить вместе с правой почкой.

Операция прошла успешно.

Видео: Сюжет LTV

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