Хирурги Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS) в ходе сложной операции удалили, возможно, самую тяжелую в истории латвийской медицины опухоль, которая весила 21 килограмм, сообщает Служба новостей LTV.
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Видео ⟩ Хирурги RAKUS в ходе сложной операции вырезали 21-килограммовую опухоль (1)
Опухоль правой почки в животе пациента начала расти так стремительно, что его состояние здоровья быстро стало критическим.
Опухоль резко увеличилась, сжимая органы, а сам 66-летний мужчина похудел, так как опухоль затрудняла прием пищи.
На удаление опухоли хирургам потребовалось пять часов.
"Это очень большой вызов, потому что операция была сложной", -рассказывает Армандс Сивиньш, руководитель клиники онкохирургии Латвийского онкологического центра.
"Все анатомические структуры - кровеносные сосуды, органы - смещены. Ты идешь как по минному полю, может начаться кровотечение…"
Сначала медики думали, что опухоль находится рядом с почкой, но в итоге оказалось, что ее нужно удалить вместе с правой почкой.
Операция прошла успешно.
Видео: Сюжет LTV
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