Высокие зарплаты и непродуманные решения: причины долгов Даугавпилсской больницы

Слабое администрирование - еще один вывод аудита. По некоторым договорам не проводились закупочные процедуры, хотя это было необходимо. В других случаях фактическая стоимость закупок значительно отличалась от цены в договоре - вплоть до 150 тысяч евро - без объяснения причин такой разницы. Кроме того, в больнице отсутствовала система учета медикаментов и оборудования. В учреждении работали всего один юрист и два специалиста по закупкам.

"Мы составили технический бюджет. Технический бюджет не является бюджетом прибыли на 2025 год. Однако мы закладываем в него небольшой убыток - до миллиона. Но я надеюсь, что наша работа и финансирование, запланированное на этот год из средств Фонда восстановления, [позволят] завершить год без убытков. Такова цель нашего правления", - сказала председатель правления Даугавпилсской региональной больницы Инта Вайвода.

Проблем у Даугавпилсской больницы много, и одна из них - это помещения, которые не изменились с момента строительства в 1986 году. Поэтому правление считает, что государственные инвестиции будут необходимы и в будущем. Говоря о приблизительных оценках, Эдгар Лабсвирс предположил, что в течение следующего десятилетия они могут составить около 10 миллионов евро.