Министерство здравоохранения до середины января ожидает предложений от правления и совета Даугавпилсской региональной больницы о том, как оценить ответственность и выяснить, почему больница оказалась на грани банкротства. В конце прошлого года угрозу банкротства удалось предотвратить благодаря тому, что государство выделило больнице 4,6 миллиона евро и взяло на себя доли капитала, принадлежавшие Аугшдаугавскому краю и Даугавпилсской городской думе.
Высокие зарплаты и непродуманные решения: причины долгов Даугавпилсской больницы
Как сообщает программа Латвийского телевидения De Facto, финансовый кризис частично был вызван неспособностью предыдущего руководства больницы отреагировать на прекращение щедрого финансирования, связанного с Covid-19.
Во время пандемии Даугавпилсская региональная больница играла критически важную роль. В 2021-2022 годах там приняли 4,5 тысячи пациентов с Covid-19. Больше пациентов было только в Рижской Восточной больнице. Государственное финансирование резко возросло. И так же резко больница увеличила расходы на персонал: в 2021 году - на 10,8 миллиона евро, в 2022 году - на 1,2 миллиона евро.
Когда пандемия отступила, появились другие проблемы - подорожали энергоресурсы и материалы. Даугавпилсская больница начала терпеть убытки и погрязла в долгах.
Эти долги в декабре прошлого года были покрыты за счет выделенных государством средств. В поисках виновного государство указывает на самоуправление, а самоуправление - на государство.
Председатель Даугавпилсской городской думы Андрей Элксниньш (Sarauj, Latgale!) заявил, что самоуправление могло бы вложить средства в основной капитал больницы, но не захотело этого делать.
Теперь государство покроет также долг больницы в полмиллиона евро другому муниципальному предприятию - Daugavpils siltumtīkli.
"Мы видели, что необходимо укрепить роль государства, участие государства - это равнозначно совместной ответственности", - заявил Элксниньш передаче.
"Государственные расходы на здравоохранение не покрывают всех потребностей", - признал заместитель государственного секретаря Министерства здравоохранения Борис Книгин. Однако он подчеркнул, что в данном случае речь идет о способности больницы к эффективному управлению.
Внешний аудит, подготовленный в октябре прошлого года и оказавшийся в распоряжении программы De Facto, подтверждает неэффективное управление больницей в 2022-2023 годах.
Особое внимание было уделено неадекватной системе оплаты труда. Некоторым специалистам платили больше, чем в среднем по отрасли, и значительно выше возможностей больницы.
Заработная плата отдельных врачей колебалась в пределах от 12 до 20 тысяч евро. Таким образом, больница пыталась привлечь недостающих сотрудников. Однако неясно, как формировались зарплаты, так как, например, у кардиологов минимальная и максимальная зарплата отличались в 5 раз.
Аудит также выявил несоответствия в учете нагрузки. Например, по данным учета, один травматолог отработал до 1200 часов в месяц, что эквивалентно 7 полноценным ставкам и физически невозможно.
В настоящее время высокие зарплаты сокращены, сообщил член правления Даугавпилсской региональной больницы Эдгар Лабсвирс: "Да, нам удалось снизить зарплаты 20 ведущим врачам. На сколько? По-разному, потому что изначально зарплаты тоже были разные. Сокращение коснулось врачей в разной степени. Но это значительные суммы - сотни и в некоторых случаях даже тысячи евро".
Чтобы сократить расходы, новое правление в прошлом году уволило около 70 сотрудников, в основном не медиков. Например, водителей, помощников врачей и 24 грузчиков, которые были наняты в период Covid-19, но остались в больнице, хотя их работа больше не была острой необходимостью.
Слабое администрирование - еще один вывод аудита. По некоторым договорам не проводились закупочные процедуры, хотя это было необходимо. В других случаях фактическая стоимость закупок значительно отличалась от цены в договоре - вплоть до 150 тысяч евро - без объяснения причин такой разницы. Кроме того, в больнице отсутствовала система учета медикаментов и оборудования. В учреждении работали всего один юрист и два специалиста по закупкам.
"Мы составили технический бюджет. Технический бюджет не является бюджетом прибыли на 2025 год. Однако мы закладываем в него небольшой убыток - до миллиона. Но я надеюсь, что наша работа и финансирование, запланированное на этот год из средств Фонда восстановления, [позволят] завершить год без убытков. Такова цель нашего правления", - сказала председатель правления Даугавпилсской региональной больницы Инта Вайвода.
Проблем у Даугавпилсской больницы много, и одна из них - это помещения, которые не изменились с момента строительства в 1986 году. Поэтому правление считает, что государственные инвестиции будут необходимы и в будущем. Говоря о приблизительных оценках, Эдгар Лабсвирс предположил, что в течение следующего десятилетия они могут составить около 10 миллионов евро.
Теперь все признают, что в больнице не было достаточного количества членов совета, чтобы справиться с такими сложными задачами. Юрис Барздиньш, глава совета больницы, который также был членом совета в момент появления долгов, высказал в программе свое личное мнение, назвав причиной финансового кризиса "модель управления одним человеком", которая оказалась неэффективной, когда закончилось финансирование в связи с Covid-19.
"Правлению объективно не хватало не только необходимых компетенций в сфере здравоохранения, но и авторитета, что является важным для убеждения врачей в необходимости проведения экономичных и эффективных реформ в клинических процессах. Эта неспособность адаптироваться к ситуации и сократить расходы, когда доступные финансовые ресурсы уменьшились, привела к перерасходу в оплате труда медицинского персонала - главной причине долгов больницы", - отметил Юрис Барздиньш. Он также указал, что многократные призывы совета сократить расходы и расширить состав правления были проигнорированы.
Во время стремительного ухудшения финансовой ситуации больницу возглавлял Григорий Семенов. В интервью программе De Facto он признал, что работать одному было тяжело, однако он не захотел сотрудничать с предложенными кандидатурами.
"Я понимаю, что виноват. Я осознаю, что моя вина заключается в том, что мне не удалось убедить ни общество в серьезности ситуации, ни до конца министерство в том, что шаги можно было предпринять раньше. Ведь проблема возникла еще в середине 2022 года, когда нам внезапно, без предупреждения, сократили DRG -фиксированную оплату", - так описал ситуацию Григорий Семенов.
В Национальной службе здравоохранения (NVD), которая рассчитывает и распределяет финансирование для больниц, обвинения отвергают.
Сокращение финансирования было связано со снижением числа пациентов и окончанием поддержки, направленной на борьбу с Covid-19. Представитель NVD Лаура Кронберга пояснила, что для лечения пациентов c Covid-19 была создана отдельная программа, а финансирование поступало из резервных средств. После завершения пандемии больнице пришлось вернуться к прежнему режиму работы.
Как выяснила программа De Facto, в связи с выявленными нарушениями Государственная полиция год назад начала уголовный процесс по делу о подделке документов. В настоящее время ведется расследование, и полиция не предоставляет более подробной информации.
Однако известно, что это может быть связано с ремонтными работами, проведенными в больнице. В частности, больница заключила несколько идентичных договоров с физическими лицами на обустройство помещений. Договоры были одинаковыми по сумме и содержали аналогичные задачи.
Государство планирует взять под свое управление и другие региональные больницы, что будет изучаться специально созданной рабочей группой Министерства здравоохранения. В первую очередь речь идет о Лиепайской, Видземской и Северокурземской региональных больницах. Однако не исключено, что государство может вмешаться и в управление другими региональными больницами.
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