Трамп подтвердил интерес Microsoft к покупке TikTok

Отвечая на вопрос журналистов, действительно ли Microsoft обсуждает сделку, Трамп сказал: "Я бы сказал, что да".

"К TikTok большой интерес, к TikTok огромный интерес", - добавил он.

Президент также отметил, что интерес к платформе проявляют и другие компании, но воздержался от раскрытия подробностей.

На данный момент Microsoft не делает никаких официальных заявлений по этому поводу.

17 января Верховный суд США единогласно оставил в силе федеральный закон, который обязывает китайскую компанию ByteDance продать TikTok. В противном случае видеоплатформа будет запрещена на территории США.

Суд обосновал своё решение тем, что риск для национальной безопасности, связанный с TikTok и его возможными связями с Китаем, перевешивает опасения о свободе слова для этого приложения и его 170 миллионов пользователей в США.

Компания ByteDance пыталась оспорить этот закон в Верховном суде, однако ее апелляция была отклонена.

Несмотря на это, Дональд Трамп подписал указ, который откладывает вступление закона в силу на 75 дней.

Президент поручил Министерству юстиции воздержаться от применения требований закона в течение этого времени.

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