Уже 15 лет в Латвии цены на безалкогольные напитки систематически на 10-30% дороже, чем в Литве и Эстонии, об этом свидетельствуют данные Eurostat, сообщает издание Latvijas Avīze.
Издание: латвийский кофе самый дорогой в Европе?
Более половины потребления безалкогольных напитков в Латвии составляет кофе, а значит, упомянутая разница в цене должна быть хорошо видна в ценах на кофе.
В этой статье сравниваются цены на кофейные продукты в интернет-магазинах крупнейших розничных сетей Rimi и Maxima в Латвии, Литве и Эстонии.
Latvijas Avīze сравнила не просто "среднюю цену кофе за килограмм" или "цену самого дешевого кофе в каждой стране", а цены каждого бренда в доступном ассортименте.
В интернет-магазинах Rimi в Латвии, Литве и Эстонии одновременно доступен 41 бренд молотого кофе.
Из них в 35 случаях самая высокая полная цена среди стран Балтии именно в Латвии; только в двух случаях в Латвии зафиксирована самая низкая цена (для сравнения: в Литве самая низкая цена зафиксирована 17 раз, в Эстонии - 25 раз).
Таким образом, полная цена молотого кофе в латвийском Rimi в среднем на 17% выше, чем в Литве, и на 22% выше, чем в Эстонии.
Похожая картина наблюдается и при сравнении фактических цен на молотый кофе, то есть с учетом скидок и акций. Молотый кофе в Rimi в Латвии можно купить в среднем на 16% дороже, чем в Литве, и на 19% дороже, чем в Эстонии.
Что касается предложений интернет-магазина Barbora, принадлежащего сети Maxima, то первое, что бросается в глаза - цена молотого кофе в интернет-магазинах Barbora и Rimi подозрительно похожа.
Например, 500 г молотого кофе весьма популярного бренда Paulig Classic в Rimi Latvija и Barbora Latvija стоит абсолютно одинаково - 10,15 евро.
Торговые сети мониторят друг друга и при определении цен принимают во внимание цену конкретного продукта в магазине конкурента.
В латвийском интернет-магазине Barbora этот бренд кофе тоже стоит дороже всего: его полная цена в Литве меньше на пятую часть, в Эстонии - на треть, однако в период акций фактически в Эстонии этот кофе можно купить даже в два раза дешевле, чем в Латвии.
И это не единственный случай, когда цена молотого кофе в латвийских интернет-магазинах Rimi и Barbora совпадает. Из 16 брендов молотого кофе, которые одновременно доступны в интернет-магазинах Rimi и Barbora в каждой из стран Балтии, в 12 случаях полные цены в латвийских Rimi и Barbora идентичны. В Литве и Эстонии таких случаев совпадения цен гораздо меньше - 6 и 7 соответственно.
То, что эти ценовые совпадения неслучайны, видно и по их распределению по производителям молотого кофе.
Например, в Латвии в интернет-магазинах Rimi и Barbora цены совпали по всем 12 брендам молотого кофе - производства Dallmayr, Davidoff, Lavazza, Merrild и Paulig, а отличались только четыре бренда молотого кофе производителя Jacobs. Аналогичным образом по производителям молотого кофе структурированы и совпадения цен Rimi и Barbora в Литве и Эстонии, только случаев совпадения цен меньше.
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