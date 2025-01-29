Издание: латвийский кофе самый дорогой в Европе?

Что касается предложений интернет-магазина Barbora, принадлежащего сети Maxima, то первое, что бросается в глаза - цена молотого кофе в интернет-магазинах Barbora и Rimi подозрительно похожа.

Например, 500 г молотого кофе весьма популярного бренда Paulig Classic в Rimi Latvija и Barbora Latvija стоит абсолютно одинаково - 10,15 евро.

Торговые сети мониторят друг друга и при определении цен принимают во внимание цену конкретного продукта в магазине конкурента.

В латвийском интернет-магазине Barbora этот бренд кофе тоже стоит дороже всего: его полная цена в Литве меньше на пятую часть, в Эстонии - на треть, однако в период акций фактически в Эстонии этот кофе можно купить даже в два раза дешевле, чем в Латвии.

И это не единственный случай, когда цена молотого кофе в латвийских интернет-магазинах Rimi и Barbora совпадает. Из 16 брендов молотого кофе, которые одновременно доступны в интернет-магазинах Rimi и Barbora в каждой из стран Балтии, в 12 случаях полные цены в латвийских Rimi и Barbora идентичны. В Литве и Эстонии таких случаев совпадения цен гораздо меньше - 6 и 7 соответственно.

То, что эти ценовые совпадения неслучайны, видно и по их распределению по производителям молотого кофе.

Например, в Латвии в интернет-магазинах Rimi и Barbora цены совпали по всем 12 брендам молотого кофе - производства Dallmayr, Davidoff, Lavazza, Merrild и Paulig, а отличались только четыре бренда молотого кофе производителя Jacobs. Аналогичным образом по производителям молотого кофе структурированы и совпадения цен Rimi и Barbora в Литве и Эстонии, только случаев совпадения цен меньше.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!