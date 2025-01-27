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Представители супермаркетов рассказали, можно ли фотографировать в магазине

Перевод: rus.tvnet.lv
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Фото в магазине
Фото в магазине Фото: Pressmaster/Shutterstock.com

В наши дни редко у кого в кармане нет смартфона. И, наверное, каждый использует свой телефон не только для звонков и написания традиционных СМС-сообщений. Во время, когда ритм жизни стал быстрее, чем когда-либо, вместо письма мы часто наговариваем голосовые сообщения или отсылаем фото, таким образом быстро передавая информацию. В том числе и в продовольственных магазинах, когда проще сфотографировать конкретный продукт вместе с ценой на него, а не писать сообщение.

Я убеждена, что каждый из нас хотя бы раз фотографировал в продовольственном магазине полку, продукт или ценник, чтобы согласовать с домашними, что именно необходимо покупать, или показать, что на что-то очень хорошая цена, или же по другой подобной причине.

Но многие ли из нас заменяли значок перечеркнутого фотоаппарата у входа в магазин, что означает, что фотографировать запрещено?

Можно ли фотографировать в продуктовых магазинах, объясняют представители Maxima, Rimi и Lidl.

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