В наши дни редко у кого в кармане нет смартфона. И, наверное, каждый использует свой телефон не только для звонков и написания традиционных СМС-сообщений. Во время, когда ритм жизни стал быстрее, чем когда-либо, вместо письма мы часто наговариваем голосовые сообщения или отсылаем фото, таким образом быстро передавая информацию. В том числе и в продовольственных магазинах, когда проще сфотографировать конкретный продукт вместе с ценой на него, а не писать сообщение.