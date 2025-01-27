В наши дни редко у кого в кармане нет смартфона. И, наверное, каждый использует свой телефон не только для звонков и написания традиционных СМС-сообщений. Во время, когда ритм жизни стал быстрее, чем когда-либо, вместо письма мы часто наговариваем голосовые сообщения или отсылаем фото, таким образом быстро передавая информацию. В том числе и в продовольственных магазинах, когда проще сфотографировать конкретный продукт вместе с ценой на него, а не писать сообщение.
Для абонентов
Представители супермаркетов рассказали, можно ли фотографировать в магазине
Я убеждена, что каждый из нас хотя бы раз фотографировал в продовольственном магазине полку, продукт или ценник, чтобы согласовать с домашними, что именно необходимо покупать, или показать, что на что-то очень хорошая цена, или же по другой подобной причине.
Но многие ли из нас заменяли значок перечеркнутого фотоаппарата у входа в магазин, что означает, что фотографировать запрещено?