Элина Дидрихсоне раскрывает секреты своей стройности

Дидрихсоне объяснила своим подписчикам в социальных сетях, что она стала уделять больше внимания ежедневному потреблению белка. Анализ показал его недостаток в организме, поэтому она начала новую диету.

Яйца, белая рыба, тунец, творог, греческий йогурт, фасоль, индейка - эти продукты лежат в основе пищевой пирамиды Дидрихсоне для поддержания идеальной фигуры. Конечно, не обходится и без овощей и фруктов. Инфлюенсер также отмечает, что это помогает отказаться от ежедневного употребления большого количества сахара.

Однако Дидрихсоне подчеркивает, что одного правильного питания недостаточно. Необходимо также вести активный образ жизни. Она проходит не менее 10 тысяч шагов в день и четыре раза в неделю посещает тренажерный зал. По словам Элины, благодаря этому рецепту ей удается есть больше, чем обычно, и при этом худеть.

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