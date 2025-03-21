Пожар в лондонском Хитроу расследует антитеррористическая полиция

Закрытие одного из крупнейших воздушных узлов мира вызвало значительные перебои в международном авиасообщении. Сотни рейсов были отменены или перенесены, нарушив планы тысяч пассажиров. В самом Лондоне пожар повлиял и на электроснабжение: тысячи домов остались без света.

Аэропорт Хитроу - один из самых загруженных в мире, ежедневно через него проходят около 230 тысяч человек.

Согласно данным, опубликованным на портале FlightRadar24, на сегодня в аэропорту Хитроу было запланировано около 1350 рейсов - как на вылет, так и на прилет.

Полиция сообщила, что дело передано в отдел по борьбе с терроризмом из-за масштабного влияния инцидента на критическую инфраструктуру. Тем не менее, на данный момент нет признаков того, что пожар был результатом умышленного поджога.

Службы экстренного реагирования прибыли на место происшествия поздно вечером в четверг, незадолго до полуночи. В тушении пожара принимали участие около 70 пожарных. Ликвидировать возгорание удалось только к утру пятницы.

Министр энергетики Великобритании Эд Милибэнд заявил, что правительство предпримет все возможные меры для скорейшего восстановления электроснабжения в аэропорту.

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