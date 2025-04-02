Европол ликвидировал крупную сеть педофилов: двое подозреваемых обнаружились в Латвии

Эти 79 человек подозреваются в том, что просматривали или скачивали видеозаписи сексуальной эксплуатации детей. Также некоторые из них, по версии следователей, активно участвовали в сексуальной эксплуатации.

В целом по всему миру было идентифицировано около 1400 подозреваемых.

Платформа, известная как Kidflix, закрыта по распоряжению властей немецкой земли Бавария. По данным Европола, это была одна из крупнейших в мире сетей педофилов. Служба подчеркивает, что провела самую масштабную операцию по борьбе с сексуальным насилием над детьми в Европе на сегодняшний день.

Серверы платформы, на которых хранилось более 70 тысяч видеозаписей, были заблокированы властями Германии и Нидерландов в начале марта.

Расследование началось в 2022 году и недавно было расширено. В период с 10 по 23 марта власти изъяли тысячи электронных устройств и более 91 тысячи видеозаписей.

Европол сообщил, что Kidflix была создана киберпреступниками в 2021 году и стала одной из самых популярных платформ для педофилов. Сервис позволял пользователям за определенную плату скачивать и распространять видео сексуального насилия над детьми.

Как выяснило агентство LETA, в связи с этой операцией Государственная полиция Латвии возбудила два уголовных дела и арестовала двух человек, которые покупали материалы о сексуальном насилии над детьми на сайте Kidflix. Латвийская полиция на данный момент не предоставила дополнительной информации.