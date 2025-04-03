Задержаны мэр Екабпилсского края Рагайнис и руководство краевого самоуправления

В ходе расследования установлено, что должностные лица самоуправления, предположительно, в сотрудничестве с представителями частных компаний осуществляли незаконные действия во время процедуры публичной закупки на строительство дамбы.

Проект предусматривает реконструкцию насыпей по обоим берегам Даугавы и строительство инфраструктуры для защиты от наводнений после крупного наводнения 2023 года, которое нанесло серьезный ущерб прежним защитным сооружениям.

Проект стоимостью более 16,9 млн евро на 85% софинансировал Европейский фонд регионального развития, а остальные 15% составили средства из государственного бюджета.

Среди подозреваемых - мэр Екабпилса, вице-мэр и депутаты думы, а также представители частных компаний.

EPPO считает, что должностные лица, злоупотребляя своим положением, манипулировали закупками, чтобы добиться привилегированного положения для конкретных строительных компаний.

Также имеются подозрения, что были нарушены и другие требования, включая строительные и технологические нормы, в частности, использовались недостаточно качественные стройматериалы или материалы по завышенным ценам.

В KNAB агентству LETA подтвердили, что в четверг в Екабпилсе проводятся следственные действия в рамках уголовного процесса, начатого EPPO 3 марта этого года и переданного бюро для проведения досудебного расследования.

В интересах следствия KNAB пока не предоставляет более подробной информации.

В связи с ситуацией в 12:30 было созвано внеочередное заседание Екабпилсской краевой думы.

Согласно данным агентства LETA, осенью 2023 года Екабпилсское самоуправление заключило договор о перестройке дамбы на сумму около 17 млн евро с SIA Jēkabpils PMK.

По данным Firmas.lv, предприятие принадлежит Арнису Путниньшу (50%), Диане Скачко (25%) и Марису Димантсу (25%). В 2023 году оборот предприятия составил 24,23 млн евро, прибыль - около 92,55 тыс. евро. На предприятии работало около 230 человек. Финансовые показатели Jēkabpils PMK за 2024 год пока не предоставлены.