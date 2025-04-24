Пакистан реагирует на действия Индии на фоне обострения отношений

Как говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Шахбаза Шарифа, распространенном после заседания Совета национальной безопасности, Пакистан объявил персонами нон грата военных, военно-морских и авиационных атташе Индии и потребовал их немедленного выезда из страны.

Также Пакистан сообщил об аннулировании всех виз, выданных гражданам Индии, за исключением сикхских паломников.

Кроме того, будут закрыты границы с Индией, приостановлена двусторонняя торговля и закрыто воздушное пространство Пакистана для индийских авиакомпаний.

"Любая угроза суверенитету Пакистана и безопасности его народа получит жесткий ответ во всех сферах", - подчеркивается в заявлении.

Как сообщалось ранее, во вторник в одном из курортов Кашмира боевики напали на туристов: были убиты не менее 26 человек, десятки получили ранения. Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение, однако в среду Индия объявила о серии дипломатических мер против Пакистана, обвинив его в поддержке трансграничного терроризма.

В частности, Дели приостановил действие важного соглашения о совместном использовании водных ресурсов, закрыл главный наземный пункт пропуска на границе и выслал пакистанских военных атташе.

Индия и Пакистан контролируют части Кашмира, однако обе страны претендуют на весь регион.

С 1989 года в индийской части Кашмира действуют различные повстанческие группировки, выступающие против власти Дели. Многие мусульмане региона поддерживают идею объединения с Пакистаном или создания независимого государства.

Индия считает кашмирских боевиков террористами, которых поддерживает Пакистан. Пакистан, в свою очередь, отвергает эти обвинения. В результате конфликта погибли десятки тысяч мирных жителей, боевиков и военнослужащих.