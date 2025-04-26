Сб, 26.04.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Andrejs Zacarinnijs
Cообщи
Для абонентов

Этикет под лупой Черное и синее: стили Зеленского и Трампа на похоронах папы Франциска

Перевод: rus.tvnet.lv
Фото статьи
Фото: AFP / Scanpix

В субботу, 26 апреля, в Ватикане состоялась церемония прощания с ушедшим из жизни папой Франциском, которую посетили лидеры и высокопоставленные гости со всего мира. Поскольку это событие имело не только религиозное, но и глобальное политическое значение, соблюдение правил этикета, в том числе в одежде, было особенно важным.

Черный цвет традиционно символизирует скорбь и уважение. Высокопоставленным лицам иногда разрешается надевать темно-серые или темно-синие костюмы, однако черный по-прежнему остается стандартом высочайшего уважения.

Яркий пример: президент США Дональд Трамп выбрал темно-синий костюм - формально допустимый вариант, но не образец высшего проявления почтения.

Комментарии

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх