Весенний фестиваль в Пакруойской усадьбе набирает обороты

Время возрождения – в Пакруойской усадьбе уже расцвела весна

Любители цветов уже могут насладиться первыми распустившимися тюльпанами - особенно выделяется грациозный и нежно-розовый сорт Janet, очаровывающий элегантной формой и утонченным переходом оттенков. Скоро зацветут и украшенные волнистыми краями Fringed Mixed, напоминающие весенние кружева. Даже поздние сорта - похожий на конфету Ice Cream, темный и драматичный Queen of Night и яркий Happy Generation - уже готовятся к цветению.

Среди особенных тюльпанов - огненно-оранжевая Ballerina, сказочной формы Parrot и ее впечатляюще крупный родственник Super Parrot. Ярко-фиолетовая Purple Power, двухцветная классика Carnaval de Nice и празднично-оранжевая Queensday. Это лишь небольшая часть коллекции из более чем 250 сортов, которую можно увидеть, прогуливаясь по цветникам усадьбы. У каждого цветка - свой характер, палитра и аромат.

"Весенняя симфония" в Пакруойиской усадьбе. Фото: Пресс-фото

"Вселенная Цветов" - арт-приключение, вдохновленное Чюрлёнисом, в окружении природы

Посетители фестиваля смогут увидеть уникальную художественную инсталляцию "Вселенная Цветов", посвященную 150-летию со дня рождения М. К. Чюрлёниса. Это 150 различных "планет" из цветов, сливающихся в единую вселенную, где природа переплетается с мотивами творчества художника. Здесь можно увидеть репродукции его самых известных картин, услышать музыку Чюрлёниса, звучащую в парке и создающую тихий, но вдохновляющий фон. Это пространство, где можно не только полюбоваться красивейшими тюльпанами, но и остановиться, прислушаться, побыть здесь и сейчас.

"Весенняя симфония" в Пакруойиской усадьбе. Фото: Пресс-фото

Для семей - кролики, скворечники и весенние открытия

Особое внимание привлекает большой кроличий городок, где дети могут пообщаться с кроликами, сфотографироваться и поучаствовать в различных активностях. Животные усадебного хозяйства, детские игры, ретро-карусель, обучающие занятия и мастер-классы приглашают семьи весело проводить время вместе. Гости фестиваля могут также посетить деревню скворечников или сделать свой собственный - собранные средства направляются на поддержку Украины.

Весенний фестиваль в Пакруойской усадьбе будет проходить на протяжении всей весны, и с каждым днем здесь будет распускаться все больше цветов.

Подробнее о фестивале - на сайте усадьбы.