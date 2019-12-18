В 2019 году мы попрощались с теперь уже экс-президентом Раймондом Вейонисом и "приняли на работу" Эгила Левитса. Мы считаем его человеком года местного разлива".

Эгил Левитс - президент Латвии с 8 июля этого года. Был послом Латвии в Германии, Швейцарии, Австрии и Венгрии, депутатом 5-го Сейма, министром юстиции, членом Европейского суда по правам человека от Латвии, затем - судьей Суда ЕС. Был кандидатом на пост президента Латвии в 2015 году.

После избрания президентом государства судья Суда ЕС Эгил Левитс в своей речи в Сейме пообещал стать президентом всех граждан Латвии, подчеркнув тем самым, что будет президентом всей Латвии.

Левитс дал обещание, что его работа будет направлена на то, чтобы все могли ощущать себя принадлежными к своей стране. В то же самое время президент убежден, что все жители Латвии, исходя из статуса государственного языка, обязаны знать и использовать его.

Эгил Левитс уже вошел в историю Латвии, провозгласив закон "О прекращении присвоения статуса неграждан новорожденным детям".

С 1 января 2020 года в нашей стране перестанут рождаться неграждане.

Правда, следует отметить, что инициатором данных поправок к закону был экс-президент Раймонд Вейонис.

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За время своего президентства Эгил Левитс уже успел встретиться с избранным в этом году президентом Украины Владимиром Зеленским, посетить на коронацию императора Нарухито в Японии, пообщаться с министром энергетики США, вице-президентом Намибии и президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы, выступить на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.