"Речь на случай поражения я не готовил". Левитс ответил на вопросы СМИ

В частности Левитс рассказал, что определенное чутье о результатах у него было, поэтому он и подготовил речь.

"Речь на случай поражения я не готовил", - признался он.

Он отметил, что владеет русским языком, но на своей должности будет употреблять государственный язык, в том числе и с русскими СМИ в Латвии будет разговаривать на государственном языке.

Он также поделился, что у него есть определенные мысли касательно руководства канцелярии и главных помощников, но это все пока на уровне идей.

В то же время уже стало известно, что советницей по связям с общественностью станет Айва Розенберга.

Напомним, ранее Розенберга была пресс-секретарем президента Вайры-Вике Фрейберги, премьера Лаймдоты Страуюмы и директором Института Латвии.

На вопрос о ближайших делах, он сказал, что не представляет ни одну из партий, не является членом какой-либо партии, поэтому на страну смотрит в целом, в контексте общего блага для государства.

Видео: Пресс-конференция Эгилса Левитса в качестве президента

"Задача президента - оценивать инициативы, указывать на недостатки, которые партиям, возможно, тяжело вынести дальше", - указал Левитс.

Он повторно подчеркнул, что не поддерживает идею о народно избранном президенте.

На вопрос о проживании в Юрмальской резиденции он ответил, что это "государственное решение".

"Это не вопрос прихоти соответствующего должностного лица. Как государство скажет, так я сделаю. У меня не будет никаких капризов", - сказал он.

Говоря о вопросах реэмиграции, Левитс сообщил, что к нации Латвии относятся и те латыши, которые проживают за пределами страны. Он считает, что необходимо убрать препятствия, которые мешают возвращению на родину.

Он также признал, что у него есть идеи касательно продвигаемых инициатив, но у него нет права принимать их, указав, что есть целый ряд вопросов, которые на политическом уровне не раскрыты.

"Что касается статуса президента, зарплаты - это государственный вопрос, это решает законодательная власть, я буду делать, как сказано", - заявил Левитс.

Он положительно оценил тот факт, что голосование за президента стало открытым:

"Это демократический процесс, исключающий того, что говорят одно, а делают другое".

Галерея: Эгилс Левитс избран президентом Латвии

Напомним, после избрания президентом государства судья Суда ЕС Эгил Левитс в своей речи в Сейме пообещал стать президентом всех граждан Латвии, подчеркнув тем самым, что будет президентом всей Латвии.

"Я буду президентом всей Латвии, всех граждан - и тех, кто живет в Латвии, и тех, кто живет за ее пределами, и нуждающихся, и зажиточных, и отверженных, и уверенных за свою жизнь", - заверил он.

Работа над укреплением государственности никогда не заканчивается, поэтому обязанность людей - работать, чтобы следующие поколения унаследовали сильную, безопасную и зеленую Латвию, подчеркнул Левитс.

"Этой большой задаче будет посвящена вся моя работа", - пообещал он.

Его работа будет направлена на то, чтобы все могли ощущать себя принадлежными к своей стране, добавил Левитс.

"У Латвии - огромный потенциал идти по пути успешного государства, быть страной, которую продвигают успешные люди", - подчеркнул он, призвав всех жителей Латвии "приложить к этому руку".

Левитс поблагодарил действующего президента Латвии Раймонда Вейониса за работу, проделанную на посту главы государства.

Как сообщалось, Сейм сегодня избрал на должность президента Латвии судью Суда ЕС Эгила Левитса, которого выдвинули на должность представители правящей коалиции.

Левитс в 1982 году закончил юридический факультет Гамбургского университета, в 1985 году - факультет общественных наук и философии этого же вуза.

Был послом Латвии в Германии, Швейцарии, Австрии и Венгрии, депутатом 5-го Сейма, министром юстиции, членом Европейского суда по правам человека от Латвии, затем - судьей Суда ЕС.

Левитс - соавтор принятой 4 мая 1990 года Декларации о независимости Латвии и проекта преамбулы к Конституции Латвии. Был кандидатом на пост президента Латвии в 2015 году.