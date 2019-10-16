Президент Украины Владимир Зеленский: я очень рад находиться на гостеприимной латвийской земле
В среду, 16 октября, с официальным визитом в Латвию прибыл президент Украины Владимир Зеленский, сообщили в канцелярии президента Латвии Эгила Левитса.
Во время визита президента Украины сопровождает супруга Елена Зеленская.
Визит начался с официальной церемонии встречи Зеленского на площади у Рижского замка, затем состоялась двусторонняя встреча президентов и переговоры делегаций, после чего Левитс и Зеленский выступили перед прессой.
Галерея: Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Ригу
В ходе переговоров президенты обсудили двусторонние отношения, отношения Европейского союза и Украины и "Инициативу трех морей".
Украина отстаивает свои права, платя за это страшную цену, поэтому радует, что Латвия на этом сложном этапе поддерживает Украину, заявил после встречи с президентом Латвии Эгилом Левитсом прибывший в Ригу с визитом президент Украины Владимир Зеленский.
Он отметил, что очень рад находиться на гостеприимной латвийской земле, и визит в Латвию откроет новую страницу в отношениях "наших дружественных народов и стран".
Зеленский подчеркнул, что Латвия является одним из ближайших соседей Украины, который хорошо понимает стоящие перед ней задачи. "Я благодарен за солидарность и поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за практическую помощь", - сказал президент.
Он отметил, что Украина, как и Латвия и другие страны Балтии, приобрела сложный опыт в борьбе за свою свободу. "Сегодня Украина отстаивает свои права на европейское будущее, платя за это большую и страшную цену", - сказал Зеленский, выразив удовлетворение, что Латвия в этом процессе поддерживает Украину.
Зеленский сообщил, что обсуждал с Левитсом дальнейшую координацию сотрудничества в рамках международных организаций и платформ. Кроме того, он подчеркнул, что для Украины важна оказываемая Латвией гуманитарная помощь.
Также президент Украины выразил удовлетворение в связи с поддержкой Латвии реформам в стране, призвал активнее работать над развитием бизнес-связей и инвестировать в экономику Украины.
Видео: Пресс-конференция президентов Латвии и Украины
Затем состоялось цветов к памятнику Свободы, после чего Зеленский встретился с председателем Сейма Инарой Мурниеце и премьер-министром Кришьянисом Кариньшем.
Галерея: Торжественное возложение цветов у памятника Свободы
В свою очередь президент Латвии Эгил Левитс после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил журналистам, что Украина может использовать опыт Латвии в проведении реформ для достижения целей евроатлантической интеграции.
Левитс отметил, что очень рад приветствовать президента Украины в Риге, и подчеркнул, что обе страны объединяют тесные дружеские отношения, поддержка и партнерство. Кроме того, страны ведут активный политический диалог и сотрудничество в экономике, торговле, образовании и других областях.
Обсуждая вопросы внешней политики и безопасности, Левитс подтвердил, что Латвия решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, а также будет продолжать политику непризнания аннексии Крыма.
"Это один из краеугольных камней внешней политики Латвии, требование уважать международное право", - сказал президент, добавив, что Латвия выступает за сохранение санкций против России до момента выполнения соглашений.
Левитс также подчеркнул, что в контексте реформ Украина может использовать опыт Латвии, и высказал удовлетворение по поводу того, что Украина решилась на проведение реформ в "столь сложных обстоятельствах".
Говоря о реформе судебной системы на Украине, Левитс подчеркнул важность воплощения изменений в реальной жизни, чтобы они стали частью повседневности. "Латвия сделала это и теперь может подавать пример другим", - сказал президент, добавив, что Украина может перенять у Латвии также опыт по развитию сельского хозяйства, экспортного потенциала малых и средних предприятий и реформ в сфере образования.
Галерея: Владимир Зеленский посещает Кабинет министров и Сейм
В ходе визита Зеленский посетит Рижскую украинскую среднюю школу, Музей оккупации, побывает у памятника украинскому поэту Тарасу Шевченко и встретится с представителями украинской диаспоры.
Завершится визит президента Украины открытием памятной доски на здании по улице Антонияс, 6 в Риге, где в 1920 году было открыто первое дипломатическое представительство Украины.
Галерея: Президент Украины Владимир Зеленский
Сегодня до 11 часов утра запрещена остановка и стоянка транспортных средств на площади Пилс, участке ул. Пилс от Полю гате до площади Пилс, и участке ул. Маза Пилс от Даугавас гате до площади Пилс.
В свою очередь с 7 часов до 21 часа запрещена остановка и стоянка транспортных средств на обеих сторонах ул. Театра на участке от бульв. Аспазияс до ул. Вальню, а с 7 часов до 18 часов - на обеих сторонах ул. Антонияс на участке от ул. А. Пумпурса до здания на ул. Антонияс, 2.
Также сегодня с 6 часов до 13:15 ограничено движение по левой стороне бульв. Аспазияс на участке протяженностью 50 метров в направлении от ул. Калькю к ул. Театра, на правой стороне бульв. Зигфрида Анны Мейеровица на участке протяженностью 50 метров в направлении от ул. Калькю к ул. Смилшу и по площади Бривибас.
Кроме того, с 7 часов до 15:30 запрещена остановка и стоянка на правой стороне бульв. Бривибас на участке от сквера Бауманиса до ул. Элизабетес, с 15:45 до 17 часов- около здания на бульв. Райниса, 7, с 7 часов до 16 часов - на обеих сторонах ул. Висвалжа, на участке от ул. Эрнеста Бирзниека-Упитиса до здания на ул. Висвалжа, 4a, а с 13 часов до 14:30 - на правой стороне ул. Мейстару на участке от ул. Лайпу до ул. Амату.
С 10:20 до 10:40 и с 12:30 до 12:35 будет перекрыто движение транспортных средств на перекрестке площади Пилс и ул. Муйтас, на перекрестке площади Пилс и ул. Торня (около Банка Латвии), на перекрестке площади Пилс и ул. Кр. Валдемара, а с 17:30 до 18 часов - на участке ул. Антонияс от ул. Андрея Пумпурса до бульв. Оскара Калпака.
Также в случае необходимости будет ограничено движение транспорта и пешеходов с 10:30 до 11:20 на площади Пилс и с 12:30 до 13:15 на площади Бривибас.