Президент Украины Владимир Зеленский: я очень рад находиться на гостеприимной латвийской земле

Левитс также подчеркнул, что в контексте реформ Украина может использовать опыт Латвии, и высказал удовлетворение по поводу того, что Украина решилась на проведение реформ в "столь сложных обстоятельствах".

Говоря о реформе судебной системы на Украине, Левитс подчеркнул важность воплощения изменений в реальной жизни, чтобы они стали частью повседневности. "Латвия сделала это и теперь может подавать пример другим", - сказал президент, добавив, что Украина может перенять у Латвии также опыт по развитию сельского хозяйства, экспортного потенциала малых и средних предприятий и реформ в сфере образования.

Галерея: Владимир Зеленский посещает Кабинет министров и Сейм

В ходе визита Зеленский посетит Рижскую украинскую среднюю школу, Музей оккупации, побывает у памятника украинскому поэту Тарасу Шевченко и встретится с представителями украинской диаспоры.

Завершится визит президента Украины открытием памятной доски на здании по улице Антонияс, 6 в Риге, где в 1920 году было открыто первое дипломатическое представительство Украины.

Галерея: Президент Украины Владимир Зеленский

Сегодня до 11 часов утра запрещена остановка и стоянка транспортных средств на площади Пилс, участке ул. Пилс от Полю гате до площади Пилс, и участке ул. Маза Пилс от Даугавас гате до площади Пилс.

В свою очередь с 7 часов до 21 часа запрещена остановка и стоянка транспортных средств на обеих сторонах ул. Театра на участке от бульв. Аспазияс до ул. Вальню, а с 7 часов до 18 часов - на обеих сторонах ул. Антонияс на участке от ул. А. Пумпурса до здания на ул. Антонияс, 2.

Также сегодня с 6 часов до 13:15 ограничено движение по левой стороне бульв. Аспазияс на участке протяженностью 50 метров в направлении от ул. Калькю к ул. Театра, на правой стороне бульв. Зигфрида Анны Мейеровица на участке протяженностью 50 метров в направлении от ул. Калькю к ул. Смилшу и по площади Бривибас.

Кроме того, с 7 часов до 15:30 запрещена остановка и стоянка на правой стороне бульв. Бривибас на участке от сквера Бауманиса до ул. Элизабетес, с 15:45 до 17 часов- около здания на бульв. Райниса, 7, с 7 часов до 16 часов - на обеих сторонах ул. Висвалжа, на участке от ул. Эрнеста Бирзниека-Упитиса до здания на ул. Висвалжа, 4a, а с 13 часов до 14:30 - на правой стороне ул. Мейстару на участке от ул. Лайпу до ул. Амату.

С 10:20 до 10:40 и с 12:30 до 12:35 будет перекрыто движение транспортных средств на перекрестке площади Пилс и ул. Муйтас, на перекрестке площади Пилс и ул. Торня (около Банка Латвии), на перекрестке площади Пилс и ул. Кр. Валдемара, а с 17:30 до 18 часов - на участке ул. Антонияс от ул. Андрея Пумпурса до бульв. Оскара Калпака.