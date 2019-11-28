Левитс призывает Сейм отказаться от законов, содержащих пустые обещания

В письме президент уделил особое внимание закону о финансировании здравоохранения, который обещает отрасли большее финансирование, чем правительство считает возможным выделить в бюджете 2020 года. Это противоречие особенно разозлило медицинских работников, которые уже организовали несколько акций протеста, часть из них также выступает за роспуск Сейма, обвиняя его в невыполнении своих обещаний.

Левитс указывает на то, что Сейм, не изменив принятый закон о финансировании здравоохранения и не выполнив его обещаний, подорвал веру жителей страны в силу закона и их доверие к обещаниям законодательной власти.

Также Левитс отметил, что закон о финансировании здравоохранения не является единственным действующим законом, который предусматривает выделение конкретного финансирования на решение некой проблемы. "В латвийской правовой системе есть несколько действующих законов, которые предусматривают выделение определенного финансирования в государственном бюджете для решения некоего вопроса. Однако требования большинства этих законов не выполняются на долгосрочной основе", - говорится в письме президента.

Левитс также отметил, что доверие жителей страны к Сейму и авторитет законодательной власти зависят не только от качества принятых законов, но и от их надлежащего обсуждения на заседаниях Сейма и комиссий.

"Сейм состоит из ста равноправных представителей народа. Независимо от того, представляет ли он большинство или меньшинство Сейма, каждый из них несет равную ответственность за качество и надлежащий ход работы Сейма", - подчеркнул в письме президент.

Как сообщалось, сегодня президент Латвии Эгил Левитс провозгласил государственный бюджет следующего года.