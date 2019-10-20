Левитс летит в Японию на коронацию императора Нарухито

Официальные мероприятия визита начнутся в понедельник. Левитс посетит Токио, где примет участие в торжественной церемонии коронации императора Японии Нарухито и императрицы Масако, а также встретится с рядом официальных лиц, сообщили агентству LETA в канцелярии президента.

Во время своего рабочего визита Левитс встретится с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, председателем группы парламентского сотрудничества Японии и Латвии Хирофуми Накасони и почетным консулом Латвии в Осаке Тамио Ишибаши.

Кроме того, в посольстве Латвии в Японии Левитс планирует встретиться с представителями японской латышской общины, а также с японским смешанным хором "Gaisma".

Президент в Японии также встретится с президентом Румынии Клаусом Вернером Йоханнисом и посетит университет Васэда, где встретится с президентом университета Айджи Танакой, посетит музей университета и выступит с лекцией "Взгляд Латвии на современные вызовы, стоящие перед демократическими системами".

Президента Эгила Левитса во время рабочего визита будет сопровождать его жена Андра Левите.

Президент будет находиться за пределами Латвии с 20 по 25 октября. Так как председатель Сейма Инара Мурниеце также будет отсутствовать в Латвии с 23 по 25 октября, в это время ее обязанности будет выполнять ее заместитель Дагмара Бейтнере-Ле Галл.