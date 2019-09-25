Президент: для эффективного решения проблем ООН должна меняться вместе со временем

В начале и в конце своего выступления он кратко напомнил о важных событиях в истории Латвии и стран Балтии и подчеркнул важность использования возможностей мультилатерализма.

"Для поддержания покоя и безопасности во всем мире международный порядок должен быть основан на принципах мультилатерализма, вовлеченности и права. Его зашита и укрепление является нашей общей задачей. Организация Объединенных Наций является и будет центральным органом мирового порядка, основанного на мультилатерализме и правовых нормах", - заявил президент в начале своей речи.

По его словам, опыт показывает, что наиболее эффективным способом достижения желаемого является работа в многостороннем формате, поэтому и Латвия активно использует все возможности сделать наш мир более справедливым и мирным.

Порядок, основанный на многостороннем сотрудничестве, не позволяет государству-члену ООН игнорировать закрепленные в Уставе ООН цели и принципы в отношении территориальной целостности и суверенитета другой страны, подчеркнул Левитс.

В этом контексте он напомнил, что Россия по-прежнему нарушает принципы международного права, продолжая игнорировать территориальную целостность как Украины, так и Грузии.

"Такое откровенное неуважение к принципам международного права не должно становиться нормой. Пример Латвии показывает, что обеспечение принципов правомерности, демократии и прав человека является важной предпосылкой для успешного развития страны. Поэтому Латвия готова активно участвовать в укреплении этих принципов в международном праве", - указал президент.

В свою очередь в завершение своей речи Левитс напомнил о Балтийском пути и о том, чего Латвия достигла с тех пор.

"За последние 30 лет Латвия и ее жители пережили внушительные перемены. Я считаю, что и ООН нужно меняться - адаптироваться к сегодняшним условиям, чтобы противостоять актуальным на сегодняшний день проблемам", - заявил глава государства.