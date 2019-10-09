Встреча Левитса и Кариньша с Риком Перри: вопрос поставок в Латвию газа не осбуждали

В среду после встречи с премьером президент сообщил журналистам, что они обсудили итоги вчерашней встречи. Левитс оценил переговоры с Перри как открытые и успешные. Стороны подчеркнули важность трансатлантического сотрудничества, которое важно не только для Европы и Латвии, но и для США. Перри информировал Левитса о планах удвоить в ближайшее время экспорт сжиженного газа из США.

Президент отметил, что такой шаг можно только приветствовать, так как он приведет к снижению цен, а для Латвии это важно с точки зрения энергетической независимости.

Кариньш также сообщил, что у него не было с Перри разговора по конкретным проектам, однако министр энергетики США интересовался, как работает энергетический рынок в странах Балтии, Северной Европе и Европе в целом, задавал вопросы о развитии энергетики.

Что касается увеличения экспорта сжиженного газа, это будет означать больше конкуренции с тем газом, который идет по трубопроводам из России, сказал Кариньш.