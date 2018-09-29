TVNET RusКрасоткаМодаНовинки Chloe: хиппи-модернизм в обуви и сумочкахНовинки Chloe: хиппи-модернизм в обуви и сумочках Неделя моды в ПарижеEgoiste Русский TVNET Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать29 сентября 2018, 15:39ФОТО: SIPA/ScanpixПосмотрите фото с показа Chloe на Неделе моды в Париже и узнайте, какие сумочки и обувь будут актуальны в весенне-летнем сезоне будущего года!ФОТО: SIPA/ScnapixФОТО: SIPA/ScnapixФОТО: SIPA/ScnapixФОТО: SIPA/ScnapixФОТО: SIPA/ScnapixФОТО: SIPA/ScnapixФОТО: SIPA/ScnapixФОТО: SIPA/ScnapixФОТО: SIPA/ScnapixПоделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментироватьбрендмодамодный показ