ФОТО: SIPA/Scanpix

Посмотрите фото с показа Chloe на Неделе моды в Париже и узнайте, какие сумочки и обувь будут актуальны в весенне-летнем сезоне будущего года!

ФОТО: SIPA/Scnapix

ФОТО: SIPA/Scnapix

ФОТО: SIPA/Scnapix

ФОТО: SIPA/Scnapix

ФОТО: SIPA/Scnapix

ФОТО: SIPA/Scnapix

ФОТО: SIPA/Scnapix

ФОТО: SIPA/Scnapix

ФОТО: SIPA/Scnapix