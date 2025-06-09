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Литовцы недовольны концертом Тимберлейка в Каунасе. Организаторы объясняют, что произошло

Фото статьи

В пятницу, 6 июня, в Каунасе состоялся один из самых ожидаемых концертов в Литве — выступил американская поп-звезда Джастин Тимберлейк. Однако его выступление вызвало не только восторженные отзывы — в социальных сетях люди возмущались по поводу отсутствия спецэффектов, слишком маленькой сцены и других технических аспектов шоу, сообщает литовский портал 15min.

Выступление Тимберлейка в Литве было долгожданным, и практически все билеты на шоу на стадионе Дарюса и Гиренаса распроданы.

Однако, как только концерт завершился, соцсети наводнили противоречивые комментарии.

Пока одни радовались приезду поп-звезды в Литву и любимым хитам, другие жаждали увидеть элементы шоу — многие были на концертах Тимберлейка в других странах и там наслаждались его знаменитыми танцевальными движениями и акробатическими номерами.

Концерт Джастина Тимберлейка в Каунасе даже назвали "бюджетным", а также отметили, что по продолжительности выступление было немного короче, чем в других городах тура.


После концерта впечатлениями поделились и местные литовские знаменитости.

"Я был на четырех концертах Джастина Тимберлейка. Этот был самым слабым с точки зрения зрелищности, но самым веселым благодаря хорошей компании и энергетике — спасибо моим друзьям. Никаких танцоров на заднем плане, слабая LED-инсталляция и отсутствие световых эффектов, а также обрезанный выбор песен для европейского и мирового турне — все это не очень понятно. Я действительно ожидал увидеть хотя бы половину участников из тех, что были на сцене после презентации нового альбома на O2 Arena в Лондоне. Здесь же мы получили бюджетную версию и разочарование", — написал в социальных сетях литовский певец Вайдас Баумила.

А другой пользователь соцсетей задается вопросом: "Может, литовцы купили у них только половину программы?".

"Мне кажется, Джастин думает, что он в какой-то маленькой стране третьего мира", — написал один из комментаторов.

"Разве на стадионе может быть качественный звук? Шум, искажения и перегрузка по мощности... Это убого", — делится впечатлениями еще один пользователь.

"Я был на концерте в рамках этого тура в Стокгольме в сентябре, и действительно очень большая разница в качестве и эффектах", — пишет разочарованный посетитель.

Поскольку шквал критики нарастал, организаторы шоу, Live Nation Lithuania, опубликовали ответ на негативные комментарии.

"Концерт Джастина Тимберлейка в Каунасе был первоклассным шоу, которое отвечало всем стандартам творческого видения артиста, технического исполнения и сценического дизайна, которые сам Джастин Тимберлейк решил использовать для представления себя на этом этапе своего тура.

Мы можем только радоваться, что артист такого уровня решил приехать в Каунас и распроданы все билеты на самый большой стадион в Балтии — это огромное признание и достижение не только для страны, но и для всего региона, открывающее двери в Литву для приглашения все большего числа ярчайших мировых звезд".

В июле Каунас также посетит легендарная рок-группа Guns N' Roses, а в августе выступят Робби Уильямс и Post Malone, говорится в заявлении организаторов.

9 июня Джастин Тимберлейк выступает и в Эстонии, на эстраде Таллиннского песенного фестиваля.

Джастин Тимберлейк за свою карьеру продал более 54 миллионов альбомов и 63 миллионов синглов по всему миру, а также еще 70 миллионов записей в качестве участника группы NSYNC. Тимберлейк завоевал премии "Грэмми" в разных жанрах — поп-музыка, танцевальная музыка и R&B, в том числе за успешные сольные альбомы.
 

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