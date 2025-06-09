Литовцы недовольны концертом Тимберлейка в Каунасе. Организаторы объясняют, что произошло

А другой пользователь соцсетей задается вопросом: "Может, литовцы купили у них только половину программы?".

"Мне кажется, Джастин думает, что он в какой-то маленькой стране третьего мира", — написал один из комментаторов.

"Разве на стадионе может быть качественный звук? Шум, искажения и перегрузка по мощности... Это убого", — делится впечатлениями еще один пользователь.

"Я был на концерте в рамках этого тура в Стокгольме в сентябре, и действительно очень большая разница в качестве и эффектах", — пишет разочарованный посетитель.

Поскольку шквал критики нарастал, организаторы шоу, Live Nation Lithuania, опубликовали ответ на негативные комментарии.

"Концерт Джастина Тимберлейка в Каунасе был первоклассным шоу, которое отвечало всем стандартам творческого видения артиста, технического исполнения и сценического дизайна, которые сам Джастин Тимберлейк решил использовать для представления себя на этом этапе своего тура.

Мы можем только радоваться, что артист такого уровня решил приехать в Каунас и распроданы все билеты на самый большой стадион в Балтии — это огромное признание и достижение не только для страны, но и для всего региона, открывающее двери в Литву для приглашения все большего числа ярчайших мировых звезд".

В июле Каунас также посетит легендарная рок-группа Guns N' Roses, а в августе выступят Робби Уильямс и Post Malone, говорится в заявлении организаторов.



9 июня Джастин Тимберлейк выступает и в Эстонии, на эстраде Таллиннского песенного фестиваля.

Джастин Тимберлейк за свою карьеру продал более 54 миллионов альбомов и 63 миллионов синглов по всему миру, а также еще 70 миллионов записей в качестве участника группы NSYNC. Тимберлейк завоевал премии "Грэмми" в разных жанрах — поп-музыка, танцевальная музыка и R&B, в том числе за успешные сольные альбомы.



.@jtimberlake performs “Until the End of Time” in a sea of over 55k people during his concert in Kaunas, Lithuania. 🤍

pic.twitter.com/Aw4h1COZ3p — Justin Timberlake Info (@infojtimberlake) June 7, 2025