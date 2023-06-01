10 самых частых ошибок во время жарки шашлыка

Конечно, хочется, чтобы кусочки были красиво поджаренными и не нужно было долго дожидаться, когда уже можно сесть за стол... Однако жарка мяса прямо над пламенем все только испортит. Вам повезет, если мясо не сгорит, если вы успеете его вовремя снять с огня, но, скорее всего, внутри оно будет сырым. Вы скажете - можно же еще дожарить. Можно, но снаружи оно станет еще темнее, а внутри - суше и его труднее будет разжевать.

Ошибка № 7: копчение мяса

Конечно, при приготовлении шашлык должен быть в дыму, благодаря которому он приобретает особый аромат и вкус. Но есть нюанс: важно, чтобы этот дым был чистым - от качественных дров и сухих веток плодоносных деревьев, а лучше - углей. Густой и темный дым, который образуется, например, при попадании лука из маринада, все только портит. Также не стоит разрыхлять уголь, пока мясо на гриле, думая, что тогда оно еще больше подкоптится - нет, его просто засыплет золой.

Ошибка № 8: обливание шашлыка во время прожарки