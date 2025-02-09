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"Оземпик"? Нет, спасибо! Вия Килблока раскрыла свой метод похудения

Перевод: rus.tvnet.lv
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Фото статьи
Фото: Lauris Galsons / TVNET GRUPA

Издатель Вия Килблока не только издает и рекламирует книги о здоровом образе жизни, но и тестирует и проверяет диеты. Голодание, сыроедство, веганство - все это Вия попробовала на себе, но такого эффекта, какой дает рекомендованная французским биохимиком Джесси Инчаспе смена привычек питания, Вия еще не испытывала. "Чувствовала себя так, будто нашла золотой ключик", - говорит Вия.

19 ноября - Вия зафиксировала дату в календаре, когда начала революцию. Революцию глюкозы. "Вот, точка отчета, 70 килограмм 200 грамм. Теперь во мне 64; шесть килограммов за неполные три месяца без мучений и запретов. Я сказала бы, что это работает".

Но самым большим преимуществом для Вии является не более свободный жакет и юбка, а то, как...

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