Издатель Вия Килблока не только издает и рекламирует книги о здоровом образе жизни, но и тестирует и проверяет диеты. Голодание, сыроедство, веганство - все это Вия попробовала на себе, но такого эффекта, какой дает рекомендованная французским биохимиком Джесси Инчаспе смена привычек питания, Вия еще не испытывала. "Чувствовала себя так, будто нашла золотой ключик", - говорит Вия.