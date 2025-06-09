Творческий лагерь Театра Чехова объединил представителей театральных профессий из Латвии и Эстонии

Благодаря успешному сотрудничеству с Русским театром Эстонии (Vene Teater) лагерь ArtMind прошлым летом был организован в первый раз, а в июне этого года – во второй, теперь – на прекрасном эстонском острове Сааремаа, на берегу моря. Люди театра из Риги и Таллина в течение нескольких дней вместе работают, делятся опытом, изучают новые техники и, что самое главное, вдохновляют друг друга.

Творческая программа этого года предлагает разносторонние занятия и мастер-классы, посвященные работе с телом, пространством, партнерством, доверием и импровизацией. Большое внимание уделяется осознанию сознания и дыханию как инструменту в рамках сценического процесса, при этом используются такие методы, как тайцзицюань и цигун. Практические занятия дополняются утренней йогой под руководством актера Театра Чехова Максима Бусела.

"Искусство определяет сознание" – эта фраза стала внутренним лейтмотивом нашего лагеря. Мы здесь для того, чтобы восстановить связь с собой, с природой и с коллегами из других сцен. Это не только профессиональное путешествие, но и человеческая встреча", – подчеркивает директор Театра Чехова Дана Бйорк.

Название Art Mind (в переводе с английского – "разум искусства" или "искусство как форма сознания") было выбрано совместно с партнерами по сотрудничеству. Оно многослойно и открыто для интерпретаций – как серьезных, так и ироничных, вплоть до максимы: "Искусство определяет сознание". Ведь и правда – определяет.

Лагерь Art Mind создан с намерением сделать его ежегодным; ядром проекта будут актеры обоих театров – Рижского русского театра Михаила Чехова и Русского театра Эстонии, – но планируется уже в ближайшем будущем привлекать артистов и из других стран, расширяя диапазон опыта и формируя живое интернациональное творческое сообщество.

лагерь ArtMind Фото: Пресс-фото