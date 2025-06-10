­В Юрмале выступит белорусский комик Слава Комиссаренко

Юмористический арсенал артиста неисчерпаем, а его наблюдательность делает простые рассуждения о повседневных событиях по-настоящему смешными.

Видео Комиссаренко на YouTube набирают миллионы просмотров, а непринужденная манера выступлений способна очаровать и рассмешить даже самого угрюмого зрителя.

Сегодня Слава дает сольные концерты по всему миру и является одним из самых популярных русскоязычных стендаперов.

Стендап-комик выступит в Юрмале в рамках своего концертного тура по Европе, где представит программу из новых и лучших шуток за все время своего творчества.

Больше информации о туре - на официальном сайте Славы Комиссаренко www.slavakomissarenko.com.