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­В Юрмале выступит белорусский комик Слава Комиссаренко

Слава Комиссаренко

27 июня на сцене концертного зала "Дзинтари" со своим большим сольным концертом выступит белорусский стендап-комик Слава Комиссаренко.

Юмористический арсенал артиста неисчерпаем, а его наблюдательность делает простые рассуждения о повседневных событиях по-настоящему смешными.

Видео Комиссаренко на YouTube набирают миллионы просмотров, а непринужденная манера выступлений способна очаровать и рассмешить даже самого угрюмого зрителя.

Сегодня Слава дает сольные концерты по всему миру и является одним из самых популярных русскоязычных стендаперов.

Стендап-комик выступит в Юрмале в рамках своего концертного тура по Европе, где представит программу из новых и лучших шуток за все время своего творчества.

Больше информации о туре - на официальном сайте Славы Комиссаренко www.slavakomissarenko.com.

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