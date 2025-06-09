Гороскоп на неделю с 9 по 15 июня: полнолуние показывает путь, а Юпитер зовет к близким

Неделя пройдет под влиянием мощных перемен: 9 июня Юпитер вступает в знак Рака, смещая фокус с внешних достижений на внутренние потребности, заботу о близких, эмоциональное благополучие и безопасность. Полнолуние в Стрельце 11 июня усиливает стремление к свободе, знаниям, путешествиям и переоценке своих жизненных ориентиров. Однако под конец недели напряженный аспект между Юпитером и Сатурном (15 июня) потребует компромисса между тем, что хочется, и тем, что действительно возможно. Это время, когда важно не только мечтать, но и трезво оценивать границы. Неделя способствует росту - но только такому, который основан на глубоком понимании себя и окружающих.