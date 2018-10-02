Вт, 2.10.2018
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Степаненко отменяет концерты: развод пошатнул ее здоровье

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Елена Степаненко

ФОТО: Кадр из видео

Комедийная артистка Елена Степаненко испытывает проблемы со здоровьем после начала бракоразводного процесса с юмористом Евгением Петросяном.

29 сентября в Брянске должен был состояться концерт Елены Степаненко «Веселая и красивая», но его, как рассказали в Брянской областной филармонии, пришлось отменить. Причиной стала болезнь Степаненко.

Инсайдеры сообщают, что купленные на концерт билеты обменять на новую дату нельзя, но можно сдать и вернуть деньги, так как пошатнувшееся здоровье не позволяет Степаненко планировать выступления в ближайшее время. Она настроена на долгое восстановление.

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