Ср, 3.10.2018
Я не хожу на акции протеста, но это не значит, что я выключена из происходящего. Просто я не считаю, что могу изменить ситуацию, которая сейчас есть. Алла Сигалова, хореограф и режиссер

Ринкевич: отношения между Латвией и Россией неизменно "заморожены"

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Эдгар Ринкевич

ФОТО: Evija Trifanova / LETA

Отношения между Латвией и Россией неизменно "заморожены", но уровень сотрудничества достаточно прагматичный, заявил в передаче ЛТВ "Утренняя панорама" министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

Он не думает, что что-то изменится, потому что со стороны России нет прогресса в проблеме Украины, и внешнеполитическая риторика не меняется.

У Латвии и России остаются очень принципиальные разногласия о том, что происходит на Украине, подчеркнул министр. С другой стороны, Латвия и Россия - соседи, и все повседневные вопросы между ними решаются.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ