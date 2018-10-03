Ринкевич: отношения между Латвией и Россией неизменно "заморожены"
3 октября 2018, 9:12
Отношения между Латвией и Россией неизменно "заморожены", но уровень сотрудничества достаточно прагматичный, заявил в передаче ЛТВ "Утренняя панорама" министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.
Он не думает, что что-то изменится, потому что со стороны России нет прогресса в проблеме Украины, и внешнеполитическая риторика не меняется.
У Латвии и России остаются очень принципиальные разногласия о том, что происходит на Украине, подчеркнул министр. С другой стороны, Латвия и Россия - соседи, и все повседневные вопросы между ними решаются.