Ринкевич: отношения между Латвией и Россией неизменно "заморожены"

Он не думает, что что-то изменится, потому что со стороны России нет прогресса в проблеме Украины, и внешнеполитическая риторика не меняется.

У Латвии и России остаются очень принципиальные разногласия о том, что происходит на Украине, подчеркнул министр. С другой стороны, Латвия и Россия - соседи, и все повседневные вопросы между ними решаются.