Что в голове у Путина?

Россия за это время изменилась не меньше: культ личности, милитаризм, подавление оппозиции - все это звучит слишком знакомо, чтобы не замечать исторических параллелей. Сам он говорит о сильной власти, "исторической справедливости" и особом пути. Но какой на самом деле его власть стала для России и как видит будущее своей страны ее "державный отец"?

И, пожалуй, главный вопрос: кто все же скрывается за образом, сложенным из страхов, идеалов и призраков прошлого?

Что мы знаем о Путине